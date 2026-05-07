Пожежа у підмосковному Наро-Фомінську, 7 травня 2026 рік

У ніч на четвер, 7 травня, безпілотники завдали удару по великому виробничо-логістичному комплексі Міністерства оборони РФ у Наро-Фомінську Московської області. Також безпілотники фіксували й в інших російських регіонах. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.

В одному з оприлюднених відео мешканка Наро-Фомінська розповіла, що бачила два вибухи «біля перинатального центру», який розташований на одній уявній лінії з комплексом Міноборони РФ від місця знімання її відео. Про знищення безпілотників над Московським регіоном цього ранку також відзвітувало саме оборонне відомство країни-агресора.

Редактор інформаційної служби російської редакції «Радіо Свобода» Марк Крутов назвав «логічним», що цього разу Україна обрала відомий військовий об’єкт у Наро-Фомінську замість самої Москви, адже місто розташоване поза межами так званих «кілець ППО», якими російська столиця була оточена після перших атак українських БпЛА у 2023 році.

It seems logical for Ukraine to choose a well-known military target in Naro-Fominsk this time instead of Moscow itself, because Naro-Fominsk is not behind the outer 'Pantsir' ring surrounding Moscow. pic.twitter.com/yKf1qttRBh — Mark Krutov (@kromark) May 7, 2026

Виробничо-логістичний комплекс (ВЛК) «Нара» – це масштабний високотехнологічний військовий об’єкт РФ, розташований на площі понад 180–200 га, на території військового містечка № 3. Він призначений для зберігання та розподілу військових вантажів для Збройних сил РФ. Будівництво комплексу стартувало у 2014 році.

Зазначимо, що Наро-Фомінськ розташований приблизно за 70 км на південний захід від Москви та приблизно за 390 км від північно-східного кордону України з Росією.

Окрім цього, уночі дрони помітили і в Бєлгородській області. За словами місцевого губернатора, в результаті атаки дрона на службовий автобус у селі Вознесенівка Шебекінського округу загинула жінка, ще двоє чоловіків зазнали поранень.

У Ржеві Тверської області після атаки дронів пошкоджено кілька житлових будинків, влада евакуювала сотні мешканців.

Також дрони знову атакували нафтову інфраструктуру в російській Пермі. За попередніми даними, під ударом була нафтоперекачувала станція.

Міноборони РФ традиційно відзвітувало про нібито 347 збитих українських БпЛА протягом ночі над російськими регіонами, анексованим Кримом, а також над акваторіями Азовського, Каспійського та Чорного морів.

Доповнено. Командувач Сил безпілотних систем майор Роберт «Мадяр» Бровді підтвердив новий удар по російській Пермі сьогодні вночі.

«Уральський тил “у режимі літачка” – 1550 км від смуги фронту, налагоджено регулярне птахосполучення. Прям Перм по Фрейду», – написав Бровді.

За його словами, росіяни вважали, що Урал у безпеці, а виявилося, що «просто в черзі».

«Чи вимкнули наливайку у цілому, – напишуть згодом хробаки самі. Або джерела проінформують всюдисущий Reuters. Колоди в оці не сховаєш», – додав командувач СБС.