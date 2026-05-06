Мністр енергетики Молдови вимагає від Росії відшкодування за ремонт ЛЕП

Молдова планує надіслати Росії рахунок за ремонт пошкодженої обстрілами лінії електропередач Ісакча – Вулканешти, яку відновила Україна. Про це повідомив молдавський новинний сайт NewsMaker з посиланням на коментар міністра енергетики країни Доріна Жунгієту.

25 березня через зупинку роботи лінії електропередач Ісакча – Вулканешти Молдова запровадила режим надзвичайної ситуації в енергетиці. ЛЕП, більша частина якої пролягає територією України, потрапила під російський обстріл внаслідок атаки на українську інфраструктуру.

Ремонт ЛЕП виконувала Україна. При цьому його завершили на кілька днів раніше, ніж планувалося. Після закінчення робіт «Укренерго» надіслало Кишиневу рахунок – близько 20 тис. євро. За словами Доріна Жунгієту, рахунок наразі планують сплатити коштом держпідприємства Moldelectrica. Після цього його надішлють Росії через міністерство закордонних справ з вимогою компенсувати витрати.

«Вони (росіяни, – ред.) атакували лінію електропередачі і пошкодили нашу інфраструктуру. Подивимося, як ці кошти відшкодують», – заявив міністр енергетики Молдови.

NewsMaker звернув увагу, що раніше прем'єр-міністр Александру Мунтяну заявляв, що влада документує всі збитки, спричинені атаками Росії, включно з пошкодженням ЛЕП Ісакча-Вулканешти та забрудненням річки Дністер. Він запевнив, що Молдова направить всі рахунки Росії.

Також журналісти зауважують, що ЛЕП Ісакча – Вулканешти з’єднує молдавські електромережі з європейськими, через неї країна отримує до 60% необхідної електроенергії. Поки ЛЕП не працювала, електрика до Молдови надходила лініями меншої потужності, що створювало ризик дефіциту в разі підвищеного споживання.