ЗСУ атакували корабель «Каракурт» у Дагестані

Сили оборони в ніч на четвер, 7 травня, завдали серії ударів по військових об’єктах Росії. Серед цілей опинився російський ракетний корабель «Каракурт» у Дагестані. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, у районі базування Каспійськ було уражено малий ракетний корабель проекту 22800 «Каракурт», який є носієм крилатих ракет «Калібр». Наразі інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

Також українські захисники завдали ударів по пункту управління російських військ у Соснівці Луганської області та по пункту керування безпілотниками поблизу Ясного на Донеччині. Крім цього, були атаковані логістичні об’єкти окупантів. У районі Калмиківки українські військові уразили склад боєприпасів, а біля Смолянинового на Луганщині – склад пально-мастильних матеріалів.

У Генштабі також повідомили про влучання по місцях скупчення особового складу противника в районах Дерсового Донецької області та Смілого у Запорізькій області.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 30 квітня, українські Військово-морські сили уразили два російські катери, які базувались в районі Керченської протоки.