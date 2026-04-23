ВМС підірвали надводний дрон росіян

Військово-морські сили України знищили біля берегів Одеси морський безекіпажний катер окупантів. Відео його знищення оприлюднила пресслужба ВМС у четвер, 23 квітня.

За даними ВМС, катер росіян намагався наблизитися до одного з портів Одеси. Українським військовим вдалося його вчасно виявити та знищити.

На оприлюдненому відео видно, як безпілотний катер рухається морем. За кілька секунд українські військові атакували його і катер здетонував.

Тип знищеного катера росіян у пресслужбі ВМС не уточнили.

Зазначимо, близько 12:00 у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ повідомляли про загрозу застосування БпЛА, які рухалися з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, Україна почала активно застосовувати ударні морські дрони ще у 2022 році. Це дозволило отримати перевагу в Чорному морі попри фактичну відсутність українського флоту. Вже після успішних застосувань українських безпілотних катерів Росія почала розробляти надводні дрони власного виробництва. Так, у 2023 році російська компанія KMZ представила ударний морський безпілотник «Одуванчик», схожий на українські моделі, а в 2024 році – катери «Оркан», «БЕК-1000» та «Візір».

На початку 2026 року Forbes повідомила, що Росія почала розгортати нові безпілотні катери Sirius-82 на Дніпрі. На поширених у мережі відео видно, що човен може нести та встановлювати дві якірні річкові міни, а також перевозити вантаж.