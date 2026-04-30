Катер берегової охорони РФ проєкту 12200 «Соболь»

У ніч на четвер, 30 квітня, українські Військово-морські сили уразили два російські катери, які базувались в районі Керченської протоки. Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ та оприлюднила відео ураження.

За інформацією військових, унаслідок удару пошкоджено патрульний сторожовий катер ФСБ РФ «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок». Росіяни зазнали безповоротних та санітарних втрат.

У ВМС додали, що ці судна входять до складу берегової охорони прикордонної служби ФСБ та ВМФ Росії й використовуються, зокрема, для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами.

Як писав ZAXID.NET, 23 квітня ВМС ЗСУ знищили біля берегів Одеси морський безекіпажний катер російських окупантів.