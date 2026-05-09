Речник бригади «Хартія» розповів про порушення росіянаими режиму тиші

Росіяни не припиняють атакувати позиції українських військових на півночі Харківщини. Крім того, вони намагаються покращити логістику та поглибити свої позиції. Про це у суботу, 9 травня, розповів офіцер групи взаємодії з медіа 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія» Володимир Дегтярьов у коментарі «Суспільному».

Зазначається, що в ніч на 9 травня росіяни чотири рази намагалися штурмувати позиції українських бійців, розташовані в районах сіл Глибоке та Липці. Також окупанти здійснили близько 50 ударів безпілотниками різних типів. Водночас росіяни не застосовували артилерію, однак днем раніше завдали за її допомогою максимальної кількості ударів.

«За попередню добу, 8 травня, росіяни витратили триденний боєзапас артилерійських снарядів, тому можна сказати, що вони просто вивалили на наші позиції максимум із того, що можна було від них очікувати», – цитує «Суспільне» Володимира Дегтярьова.

Володимир Дегтярьов зауважив, що окупанти традиційно проводять штурмові дії під час сутінків, оскільки тоді розвідувальним дронам важче помітити противника. Крім того, росіяни намагалися переплисти річку, однак захисникам вдалося ліквідувати штурмовиків.

«Були спроби сплавлятися річкою, використовуючи пліт, під прикриттям якого наші пілоти БпЛА помітили та знищили штурмову групу разом із плавзасобом. Звичайний день на фронті для наших бійців і пілотів. У принципі, нічим не відрізняється від інших за останні кілька років», – підсумував Володимир Дегтярьов.

Нагадаємо, 8 травня Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія погодили встановлення триденного режиму тиші. Оголошене Трампом перемир’я мало тривати 9, 10 та 11 травня. Крім того, американський президент повідомив, що у ці дні очікується масштабний обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000».

Ввечері того ж дня на сайті Офісу Президента з’явився указ Володимира Зеленського про дозвіл росіянам організуватиу Москві парад на честь дня перемоги у Другій світовій війні. Цим указом президент виключив територіальний квадрат Красної площі з плану застосування українського озброєння.