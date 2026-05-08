Указ президента набув чинності 8 травня

Увечері 8 травня на сайті президента України оприлюднили новий указ про проведення параду в Москві на 9 травня. Документ з’явився на тлі нещодавньої заяви президента США про встановлення триденного перемир’я між РФ та Україною.

«Враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з американською стороною 8 травня 2026 року, постановляю:

1. Дозволити 9 травня 2026 року провести парад в м. Москві (Російська Федерація).

На час параду (з 10 години ранку за київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння.

Квадрат Красної площі:

55.754413 37.617733

55.755205 37.619181

55.753351 37.622854

55.752504 37.621538

2. Цей указ набирає чинності з дня його підписання», – йдеться в указі президента України.

Нагадаємо, ввечері 8 травня президент США Дональд Трамп повідомив про досягнення домовленості щодо триденного припинення вогню у повномасштабній російсько-українській війні. За його словами, у цей період сторони мають повністю припинити бойові дії та провести масштабний обмін полоненими за формулою «1000 на 1000».

Як повідомлялось, раніше Міноборони Росії в односторонньому порядку оголосило перемир’я з 8 по 10 травня для нібито відзначення російського Дня перемоги. До цього російські окупанти не стали дотримуватися «режиму тиші», оголошеного Володимиром Зеленським у ніч на 6 травня. За словами Зеленського, «з російського боку не було навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті». Він також додав, що Україна «діятиме дзеркально» на будь-які дії росіян.

Як писав ZAXID.NET, уночі та вранці 8 травня дрони атакували Москву, Ярославль та столицю Чечні – місто Грозний. Пожежа спалахнула на території НПЗ у Ярославлі та підприємстві у Ростові-на-Дону.