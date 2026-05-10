Чоловік погодився збирати інформацію на території Польщі щодо промислових і військових об’єктів, які пов’язані з виробництвом та постачанням продукції для обороноздатності України

Луцький міськрайонний суд виніс вирок уродженцю Дніпра за державну зраду. За завданням російського ФСБ Олег Л. збирав інформацію про військові об’єкти в Польщі, які пов’язані з виробництвом та постачанням продукції для обороноздатності України. За скоєне йому призначили 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами справи, Олег Л., перебуваючи у Польщі з березня по серпень 2025 року, був завербований російським ФСБ. Зокрема, чоловік погодився збирати інформацію на території Польщі щодо промислових і військових об’єктів, які пов’язані з виробництвом та постачанням продукції для обороноздатності України.

Так, у серпні 2025 року дніпрянин, перебуваючи у польському місті Бидгощ, а згодом у місті, яке розташоване поблизу Бяле Блота, відзняв на мобільний телефон і автомобільний відеореєстратор чотири об’єкти. Зокрема, завод із виробництва вибухівки NITRO-CHEM S.A., завод BELMA S.A., який виробляє системи мінування, а також компоненти у вигляді детонаторів та тактичних боєголовок до БпЛА, територію поблизу Центру передового досвіду поліції НАТО, а також полігон поблизу Центру навчання ракетних військ та артилерії. Зібрані дані чоловік надсилав куратору в телеграм.

У суді Олег Л. визнав свою вину повністю, щиро розкаявся та просив про м’яке покарання. У матеріалах справи зазначено, що за висновком експерта, обвинувачений страждає на психічний розлад у формі інфантильного розладу особистості, однак може усвідомлювати і керувати своїми діями.

Цю справу розглядала колегія суддів у складі Оксани Данелюк, Анатолія Марчука та Володимира Хилюк. Вони дослідили всі докази та аргументи, визнавши обвинуваченого Олега Л. винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Йому призначили 8 років тюрми з конфіскацією майна. Вирок ще можна оскаржити.