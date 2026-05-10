Залізорудний комбінат в тимчасово окупованому Дніпрорудному

Працівники залізорудного комбінату в тимчасово окупованому Дніпрорудному на Запоріжжі з середини квітня 2024 року не отримують заробітну плату. Про це повідомляє Центр національного спротиву в неділю, 10 травня.

«Попри гучні обіцянки загарбників забезпечити “стабільність”, сотні родин залишилися без засобів до існування, тоді як колаборанти використовують підприємство як ресурс для власного збагачення», – ідеться в повідомленні.

Окупаційна влада фейкового «Дніпрорудненського залізорудного комбінату» (дійсна назва «ЗЗРК») звітувала про нібито погашення заборгованості із зарплат на суму 93 млн рублів (орієнтовно 45,7 млн грн). Водночас місцеві жителі та працівники комбінату в соцмережах заперечують факт виплат і стверджують, що гроші на їхні рахунки так і не надійшли.

У ЦНС вважають, що підконтрольні Кремлю чиновники могли привласнити гроші, відзвітувавши перед Москвою про виконання зобов’язань за допомогою фіктивних документів.

Активісти підкреслюють, що таке мародерство є типовим для всіх окупованих промислових об’єктів України. Загарбники не зацікавлені у розвитку чи підтримці виробництва, використовуючи шахти та заводи виключно для викачування ресурсів і грабунку.

Раніше повідомлялось, що після повної окупації Маріуполя конвоїри з Оленівської колонії грабували загиблих під час ексгумацій і ділили між собою їхні гроші.