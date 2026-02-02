Ексгумації відбувалися у різних районах зруйнованого Маріуполя

Після повної окупації Маріуполя конвоїри з Оленівської колонії грабували загиблих під час ексгумацій і ділили між собою їхні гроші. Про злочини, які вчиняли російські військові навесні 2022 року, розповів журналістам «Слідства.Інфо» український військовий Сергій Гриців.

Відомо, що морський піхотинець Сергій Гриців провів у російському полоні близько двох з половиною років. Після повної окупації Маріуполя його разом з іншими військовополоненими примушували діставати тіла цивільних, загиблих унаслідок бойових дій.

За його словами, ексгумації відбувалися у різних районах зруйнованого міста, зокрема, біля житлових будинків, у дворах та на місцях стихійних поховань.

Гриців розповів, що під час ексгумацій російські конвоїри регулярно обшукували тіла загиблих. У цивільних залишалися документи, мобільні телефони та гроші. Російські військові відкрито забирали знайдені цінності та ділили їх між собою.

Після цього тіла складали у чорні мішки, маркували номерами та вивозили до імпровізованого моргу. Водночас документи загиблих часто знищували або не зберігали.

Згодом самих українських військовополонених почали звинувачувати у вбивствах мирних мешканців. Зізнання в українців вибивали під тортурами, а так звані судові процеси мали формальний і сфабрикований характер.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення у Маріуполі жило майже півмільйона людей, а під час бойових дій місто було зруйновано більш ніж на 90%.