Більш ніж на 90% Маріуполь зруйнований

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив кадри з окупованого та знищеного росіянами Маріуполя. Голова держави нагадав, що до повномасштабного вторгнення у місті жило майже півмільйона людей, а тепер Маріуполь зруйнований більш ніж на 90%.

«Маріуполь. Колись там жило майже півмільйона людей. А зараз майже не залишилося цілих будинків. Держава-терорист зробила все, щоб убити це місто. Більш ніж на 90% Маріуполь зруйнований», – написав президент у Facebook опублікувавши відео з оновленнями Google Maps, які вказують на масштаби руйнувань.

На опублікованому відео, створеному командою United, порівнюються супутникові знімки міста 2022 та 2021 років.

Він опублікованому відеоролику зазначається, що оновлені зображення вказують на нові братські могили в окупованому Маріуполі. Виходячи з історії руйнувань, знімки було зроблено в різні дати після середини березня 2022 року до сьогодні.

Показано розбомблений драмтеатр в Маріуполі ще до його знесення росіянами.

У відео сказано, що ці кадри є доказом злочинів РФ, але точні масштаби руйнувань та втрат можна буде оцінити після деокупації міста.

Додамо, що бойові дії в Маріуполі почалися 24 лютого і тривали до травня. Місто за лічені дні після початку бойових дій потрапило в оточення. Останнім форпостом ЗСУ в місті був завод «Азовсталь», який також був в оточенні. Однак у травні було досягнуто домовленості про вихід українських підрозділів з заводу. Багато з них досі перебувають у російському полоні, однак велику кількість вже звільнили.