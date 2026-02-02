Маріупольці змушені самостійно шукати донорів

У лікарнях окупованого Маріуполя на Донеччині виник дефіцит донорської крові для цивільних жителів. Унаслідок цього містяни змушені звертатись до так званих «приватних донорів». Про це повідомили в Центрі національного спротиву в понеділок, 2 лютого.

Зазначається, що медичний персонал неофіційно відмовляє родичам поранених і тяжкохворих в переливанні крові, пояснюючи це «відсутністю запасів» та «обмеженнями з боку керівництва».

«Реальна причина – централізований дефіцит крові через провалену логістику, відсутність системи донорства та переорієнтацію ресурсів на потреби військових підрозділів», – пояснюють в ЦНС.

На тлі дефіциту крові для переливання родичі пацієнтів шукають людей через місцеві чати й пабліки, оплачують дорогу і беруть на себе всі ризики – від сумнівної якості донорів до шахрайства. Послуга одного донора на тіньовому ринку «платної крові» стартує від 5 тис. рублів. Ціна може зростати залежно від групи крові та терміновості.

