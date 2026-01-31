Олег Моргун з 2014 року працює на Росію

Суд в Україні заочно увʼязнив на 15 років українця Олега Моргуна, який працює на Росію та очолив окупаційну адміністрацію Маріуполя на Донеччині. Про це у суботу, 31 січня, повідомив Офіс генерального прокурора. Зауважимо, що правоохоронці не розголошують імʼя засудженого, однак відомо, що росіяни призначили мером Маріуполя Олега Моргуна.

За даними прокуратури, раніше Олег Моргун працював у поліції на різних посадах. Зокрема, Моргун у 2014 – 2015 роках був начальником Маріупольського районного управління поліції в Донецькій області. У 2018 – 2020 роках, за наказом росіян, Моргун обіймав посаду так званого мера окупованого міста Ясинувата Донецької області. А у 2023 році окупанти призначили Моргуна очільником окупаційної адміністрації Маріуполя.

«Судом встановлено, що після захоплення Маріуполя він прийняв пропозицію окупаційної влади РФ і з січня 2023 року обіймав посаду так званого “голови адміністрації м. Маріуполя ДНР”, організовуючи та контролюючи роботу незаконно створених органів влади на тимчасово окупованій території», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Український суд заочно визнав Олега Моргуна винним у співпраці з країною-агресоркою та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років з конфіскацією майна.

Додамо, що у серпні 2017 році Приазовський районний суд Запорізької області визнав Олега Моргуна винним в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 ККУ) та заочно засудив його до 11 років увʼязнення. Суд встановив, що Моргун взяв участь у пресконференції, яку представники терористичної організації «ДНР» організували у захопленій на той час адмінбудівлі Маріуполя, а згодом він втік на захоплену росіянами територію Донеччини та очолив окупаційну адміністрацію Новоазовського району.

Нагадаємо, 20 січня 2026 року Вищий антикорупційний суд визнав винним експрезидента-втікача Віктора Януковича у заволодінні земельною ділянкою на Київщині. Йому заочно присудили 15 років позбавлення волі. Крім того, у січні 2019 року Януковича визнали винним у держзраді та засудили до 13 років в’язниці. У квітні 2025 року експрезидента заочно увʼязнили на 15 років за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.