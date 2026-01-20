На захопленій ділянці Янукович побудував готельно-ресторанний комплекс

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду у вівторок, 20 січня, визнала 75-річного експрезидента-втікача Віктора Януковича винним у заволодінні земельною ділянкою на Київщині. Його засудили до 15 років позбавлення волі.

Як повідомили у ВАКС, перебуваючи на посаді прем’єр-міністра України, обвинувачений протягом вересня 2007 року – січня 2008 року заволодів земельною ділянкою лісового фонду площею 17,5 га на території Сухолуцької сільської ради Київської області. Вартість угідь оцінюють у 22 млн 347 тис. грн.

Янукович ініціював ухвалення низки рішень, що призвели до вибуття із державної власності згаданої землі. Згодом, у 2009 – 2011 роках, на цій ділянці було збудовано готельно-ресторанний комплекс, який використовувався експрезидентом для особистих потреб.

Відтак суд визнав Віктора Януковича винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Йому призначили остаточне покарання у вигляді 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, посади в органах, установах і організаціях, повʼязаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконувати такі функції за спеціальним повноваженням строком на три роки, з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна.

Водночас спільника колишнього президента визнали винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Разом із тим суд звільнив обвинуваченого від призначеного покарання у зв’язку із закінченням строків давності.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Нагадаємо, у квітні 2025 року Віктор Янукович отримав 15 років тюрми за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.

До того, у січні 2019 року, експрезидента-втікача визнали винним у держзраді та заочно засудили до 13 років в’язниці.