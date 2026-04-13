На тимчасово окупованій території Херсонської області російські військові розмістили штаб у будівлі закритої лікарні в Скадовську. Про це у понеділок, 13 квітня, повідомив партизанський рух «АТЕШ».

За даними активістів, у приміщенні зафіксовано активне пересування військовослужбовців, роботу засобів зв’язку та інші ознаки функціонування командного пункту.

У русі наголошують, що використання медичної інфраструктури у військових цілях погіршує ситуацію для місцевого населення. До окупації у місті працювали дві лікарні, однак наразі районна залишається закритою, а центральна перевантажена і не справляється з потоком пацієнтів.

Розташування лікарні у Скадовську

У «АТЕШ» підкреслюють, що замість відновлення роботи медзакладу окупаційна влада передала його під потреби армії, фактично позбавивши мешканців доступу до медичної допомоги. Крім того, партизани зазначають, що розміщення військового штабу в цивільному медичному закладі є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, у січня 2025 року кримський агент партизанського руху «Атеш» виявив підрозділ російських військовослужбовців в санаторії «Здравниця», що в Євпаторії.