За знищенням морського вокзалу стоїть мільярдер Аркадій Ротенберг

В тимчасово окупованому Криму на території Ялтинського морського порту розпочали підготовку до створення гральної зони. Навколо об’єкта вже встановили будівельний паркан. Про це у неділю, 12 квітня, повідомив Центр національного спротиву.

За даними відомства, російська влада планує звести на місці пасажирського терміналу казино, готелі, спа-комплекси та іншу розважальну інфраструктуру. Водночас місцеві жителі виступають проти забудови – вони наполягають на відновленні роботи морського вокзалу та пасажирських перевезень.

Фото Центру нацспротиву, Ялтинський морський порт в окупованому Криму

У ЦНС зазначають, що ідея створення гральної зони в районі Кацивелі з’явилася ще у 2019 році. Основним інвестором проєкту називають структуру, пов’язану з російським мільярдером Аркадієм Ротенбергом, який входить до найближчого оточення російського диктатора Владіміра Путін.

У липні 2024 року російські законодавчі органи перенесли реалізацію проєкту безпосередньо до Ялтинського порту. Згодом об’єкт виставили на продаж, і його придбала московська компанія «Чорноморський розвиток». У Центрі національного спротиву вважають, що ця історія є продовженням перерозподілу стратегічних активів на окупованій території на користь структур, пов’язаних із кремлівськими елітами.

