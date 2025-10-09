Вкрадена з Камʼяної Могили стела зі сценою полювання на кіз

Головне управління розвідки повідомило, що росіяни вивезли з окупованих українських територій 178 цінних древніх артефактів. Зокрема, йдеться про культурні цінності з музею «Кам’яна Могила» біля Мелітополя у Запорізькій області та Криму. Детальний перелік розвідники оприлюднили на порталі War&Sanctions у розділі «Викрадена спадщина».

Щонайменше 37 експонатів із Національного історико-археологічного заповідника «Кам’яна Могила» росіяни вивезли до музею «Херсонес Таврійський» під виглядом тимчасової виставки «Духовний світ предків у петрогліфах Кам’яної Могили» у 2023 році. Серед них:

антропоморфні архаїчні камʼяні стели;

древній посуд, прикраси та наконечники стріл;

уламки каменів із давніми малюнками та петрогліфами (написами);

зуб мамонта та південного слона;

культові чуринги та інші амулети.

Як зазначає ГУР, окупанти також викрали понад 140 артефактів під час незаконних археологічних розкопок у Криму:

на об’єктах Південне передмістя Херсонесу Таврійського;

городищі Кадиківське (римський табір);

пам’ятці візантійської архітектури «Церква Іоанна Предтечі».

«Привласнюючи українську культуру та історію, Росія намагається стерти українську національну ідентичність, легалізувати агресію та окупацію. Документування злочинів – перший крок на шляху до встановлення справедливості та притягнення до відповідальності всіх причетних», – наголосили в ГУР.

Камʼяна Могила – це скельний масив з печерами і гротами серед рівнинного степу із древніми петрогліфами і наскельними розписами, які сягають епохи пізнього палеоліту (20 тисячоліття до нашої ери). У давні часи використовувалося як святилище для культових обрядів. Від початку війни та окупації росіяни замінували памʼятку. З неї вивезли найцінніші скарби.