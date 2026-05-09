Пошуки хлопця тривали з 18 квітня

Польська поліція розшукала неповнолітнього Максима, який зник безвісти зі свого дому в Нідерландах майже три тижні тому. Юнака виявили на зупинці в польському місті Білосток, що розташоване неподалік від кордону з Білоруссю. Про це у суботу, 9 травня, повідомили правоохоронці.

Як йдеться в повідомленні, пізно ввечері до поліції надійшло повідомлення про підлітка, який спав на автобусній зупинці. Правоохоронці, які приїхали на виклик, з'ясували, що під ковдрою спав 14-річний підліток, якого розшукують впродовж трьох тижнів.Хлопця тимчасово доправили в опікунський заклад у Білостоку. Також інформацію про 14-річного Максима передали нідерландській стороні.

Нагадаємо, пошуки підлітка тривали з 18 квітня. Востаннє його бачили в нідерландському місті Апелдорн, коли він близько полудня виїхав з дому в районі Зюйдбрук на велосипеді. Як тоді припускали правоохоронці, він міг спершу поїхати до міста Твенте на сході Нідерландів, а потім до Німеччини, Польщі та, можливо, далі на схід. До його пошуку залучили поліцію трьох країн: Нідерландів, Польщі та Німеччини.