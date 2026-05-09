У селі Колінківці Чернівецької області затримали 47-річного місцевого жителя, який вбив невістку, після чого разом із сином закопав її тіло у себе на городі. Про це у суботу, 9 травня, повідомила пресслужба поліції області.

Як йдеться в повідомленні, 4 травня поліції надійшла заява від 23-річного чоловіка про зникнення його дружини. Він розповів правоохоронцям, що після сварки з дружиною вона пішла з дому та не повернулася. Після повідомлення про зникнення жінки поліцейські одразу взялися за пошуки.

Під час розслідування з’ясувалося, що до зникнення 21-річної буковинки причетні її свекор, 47-річний місцевий мешканець, та її 23-річний чоловік. Тіло буковинки вони закопали на городі неподалік власного будинку, після чого провели культивацію землі. Під час обшуку на території правоохоронці знайшли тіло жінки, закопане на городі. У загиблої були зв’язані руки, а на голові – поліетиленовий пакет.

Фото поліції

«Фігурант разом із сином намагалися ввести слідство в оману та приховати реальні обставини події, створивши видимість, нібито жінка зникла безвісти. Також, крім повідомлення до поліції про зникнення, вони надсилали їй повідомлення: “повернись додому, ми тебе чекаємо” та здійснювали незначні перекази коштів на банківську картку загиблої з призначенням платежу “повернись”», – йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 п. 12 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Правоохоронці звернулися до суду із клопотанням про обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою.