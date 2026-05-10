За словами Фіцо, Зеленський має ініціювати телефонну розмову з Путіним

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який з офіційним візитом перебував у Москві, передав лідеру РФ Владіміру Путіну послання від українського президента Володимира Зеленського. Про це він повідомив 10 травня на своїй фейсбук-сторінці, передає «РБК-Україна».

За його словами, під час особистої зустрічі у Вірменії Володимир Зеленський нібито заявляв про готовність до переговорів із Путіним у будь-якому форматі.

Словацький прем’єр зазначив, що передав ці послання російській стороні та оприлюднив відповідь, яку, за його словами, дав російський диктатор.

«Якщо український президент зацікавлений у зустрічі, він має зв’язатися зі своїм російським колегою телефоном», – сказав Роберт Фіцо.

Також він позитивно оцінив ідею продовження режиму припинення вогню, заявивши, що це може створити простір для дипломатичних зусиль і переговорного процесу.