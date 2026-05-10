Під час візиту до Москви Фіцо передав Путіну послання від Зеленського
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який з офіційним візитом перебував у Москві, передав лідеру РФ Владіміру Путіну послання від українського президента Володимира Зеленського. Про це він повідомив 10 травня на своїй фейсбук-сторінці, передає «РБК-Україна».
За його словами, під час особистої зустрічі у Вірменії Володимир Зеленський нібито заявляв про готовність до переговорів із Путіним у будь-якому форматі.
Словацький прем’єр зазначив, що передав ці послання російській стороні та оприлюднив відповідь, яку, за його словами, дав російський диктатор.
«Якщо український президент зацікавлений у зустрічі, він має зв’язатися зі своїм російським колегою телефоном», – сказав Роберт Фіцо.
Також він позитивно оцінив ідею продовження режиму припинення вогню, заявивши, що це може створити простір для дипломатичних зусиль і переговорного процесу.
Водночас він висловився проти «нової залізної завіси» між ЄС і Росією, наголосивши на зацікавленості у «стандартних, дружніх і взаємовигідних відносинах з цією світовою державою».
Нагадаємо, раніше секретар МЗС Словаччини Растіслав Хованець розповів, що прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо під час візиту до Москви 9 травня передасть російському диктатору Володимиру Путіну послання від Володимира Зеленського. Він припустив, що Фіцо може також отримати від Путіна додаткову інформацію щодо того, як Кремль бачить можливі шляхи завершення війни проти України.
Радник президента України Дмитро Литвин повідомив, що Фіцо, імовірно, повіз російському диктатору до Москви сигнал про те, що Зеленський готовий до зустрічі на рівні лідерів для завершення війни.