Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву 9 травня

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час свого візиту до Москви має намір передати російському диктатору Владіміру Путіну послання від президента України Володимира Зеленського. Про це у четвер, 7 травня, повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ Словаччини Растіслав Хованець.

За його словами, словацький прем’єр може також отримати від Путіна додаткову інформацію щодо того, як Кремль бачить можливі шляхи завершення війни проти України. Хованець наголосив, що нині важливо підтримувати комунікацію з усіма сторонами конфлікту. Він підкреслив, що Європейський Союз повинен бути безпосередньо залучений до переговорів, на яких вирішуватиметься питання мирного врегулювання.

Також представник словацького МЗС зазначив, що останнім часом окремі західноєвропейські політики дедалі активніше просувають ідею необхідності прямого діалогу з Путіним для припинення війни.

Тим часом того дня президент України висловився щодо намірів окремих іноземних делегацій відвідати Москву 9 травня. Він застеріг міжнародних партнерів від поїздок до РФ, наголосивши на небезпеці та цинізмі російської влади.

«Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання… в ці дні. Ми не рекомендуємо», – наголосив він.

Нагадаємо, Зеленський у понеділок, 4 травня заявив, що під час параду 9 травня у Москві в небі можуть з’явитися українські дрони. За його словами, така ймовірність є додатковим свідченням того, що Росія вже не має тієї сили, яку демонструвала раніше.