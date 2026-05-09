У неділю, 9 травня, у курортному селі Татарів на Прикарпатті сталася ДТП за участі легкового автомобіля Volkswagen та туристичного автобуса Neoplan. Внаслідок зіткнення легковий автомобіль злетів з дороги в річку. Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Volkswagen під кермуванням 35-річного мешканця Вінницької області та автобуса Neoplan. Від удару легковий автомобіль відкинуло за межі проїзної частини, після чого він злетів з дороги та впав у річку Прут. Як видно на оприлюднених поліцією фото, автобус має львівську реєстрацію серії BC.

Внаслідок ДТП водій легковика та його 30-річна пасажирка, мешканка Вінницької області, отримали травми та були госпіталізовані до лікарні. Водій автобуса та пасажири не постраждали. Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту.