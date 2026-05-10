Агенти підпалили вантажний електротяг

Агенти військового руху «Атеш» провели диверсію та вивели з ладу вантажний електротяг, необхідний для логістики російських окупантів на Сумському напрямку. Про це в неділю, 10 травня, повідомили в телеграм-каналі руху.

Диверсія відбулася на одній із залізничних ділянок Липецької області. Агенти знищили вантажний електротяг, який використовувався для забезпечення військових перевезень на потреби ЗС РФ.

«Такі локомотиви використовуються для доставки боєприпасів, палива, озброєння та важкої техніки з глибини країни до напрямків активних бойових дій. Порушення роботи навіть однієї такої одиниці істотно ускладнює постачання передових підрозділів і уповільнює перекидання резервів», – пояснили партизани.

В Атеші додали, що виведений з ладу електротяг більше не зможе брати участь у транспортуванні військових ешелонів.

«...Ще одна частина логістичної системи противника зупинена. Ми послідовно послаблюємо можливості ворога і створюємо проблеми для ЗС РФ», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні партизан підпалив підстанцію у Воронезькій області РФ, чим зірвав постачання для російських підрозділів на Харківському напрямку.