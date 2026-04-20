Через підпал постачання боєприпасів на передову для росіян було фактично зупинено

Агенти партизанського руху у понеділок, 20 квітня, повідомили про проведення диверсії у тилу російських військ. У Воронезькій області вони вивели з ладу електропідстанцію.

За даними партизанів, операцію здійснили в районі населеного пункту Стаханівське. Там було підпалено трансформатор підстанції, яка забезпечувала електроенергією військову частину №42706 – арсенал ГРАУ, а також 1060-й центр матеріально-технічного забезпечення російської армії.

У «АТЕШ» зазначають, що ці об’єкти відіграють ключову роль у накопиченні та розподілі боєприпасів, озброєння і техніки для підрозділів, які діють поблизу кордону та на лінії фронту.

Внаслідок пошкодження обладнання підстанції обидва об’єкти залишилися без електропостачання. Це призвело до збоїв у роботі вантажної техніки, систем зберігання та внутрішньої логістики.

Партизани стверджують, що через це постачання боєприпасів і матеріальних ресурсів на передову було фактично зупинено.

Нагадаємо, 18 квітня стало відомо, що агент військового партизанського руху «АТЕШ» провів диверсію на електропідстанції в окупованому Луганську, що призвело до збоїв у логістиці російських військ одразу на двох напрямках фронту.