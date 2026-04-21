Мешканці понад 50 вулиць Львова будуть добу без води через підключення водогону
До теми
Частина Сихівського та Личаківського районів буде без водопостачання
Вранці у середу, 22 квітня, «Львівводоканал» проводитиме роботи з підключення новозбудованого водогону на насосній станції «Сихів». Через це частина Сихівського та Личаківського районів буде без водопостачання.
Як вказано у повідомленні «Львівводоканалу», тимчасово припинять водопостачання на понад 50 вулицях у частині Сихівського району та прилеглій частині Личаківського району (район вул. Зеленої та Пасік Зубрицьких).
Термін відключення: з 08:00 22 квітня до 06:00 23 квітня.
На яких вулицях Львова не буде води 22 квітня:
- Білоцерківська;
- Бережанська;
- Бруснівська;
- Бузкова;
- Лупиноса;
- Вітрякова;
- Вигін;
- Вулецька;
- Героїв Крут;
- Гостинна;
- Дністерська;
- Дунайська;
- Жасминова;
- Кам’янецька;
- Віденська;
- Керченська;
- Козловського;
- Колійна;
- Колодійська;
- Колодязна;
- Кримська;
- Липова Алея;
- Листопадна;
- Литвиненка;
- Луганська;
- Меблярська;
- Межова;
- Навроцького;
- Надійна;
- Орлина;
- Пимоненка;
- Простора;
- Радість;
- Раковського;
- Рахівська;
- Рівнинна;
- Рожева;
- Розбіжна;
- Ромашкова;
- Росиста;
- Рядова;
- Світанкова;
- Свидницького;
- Сливова;
- Слобідська;
- Сумська;
- Сусідня;
- Танячкевича;
- Тернопільська;
- Угорська;
- Шахтарська;
- Пасіки Галицькі;
- Зеленa (непарні 89–477, парні 96–420);
- Райдужна (крім 17, 17а, 17б, 17в, 23);
- просп. Червоної Калини, 1, 2, 2в, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10;
- вул. Вашингтона, 1;
- Пасіки Зубрицькі;
- вул. Дорожня;
- Хутір Горішній.
Для забезпечення мешканців водою буде організовано підвіз:
Ємності з водою (3,2 м³):
- вул. Дунайська, 32;
- перехрестя вул. Віденська – Литвиненка;
- вул. Зелена, 269г.
Водовозки:
- вул. Дністерська, 27 (біля лікарні);
- перехрестя вул. Липова Алея – Зелена.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter