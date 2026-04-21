Частина Сихівського та Личаківського районів буде без водопостачання

Вранці у середу, 22 квітня, «Львівводоканал» проводитиме роботи з підключення новозбудованого водогону на насосній станції «Сихів». Через це частина Сихівського та Личаківського районів буде без водопостачання.

Як вказано у повідомленні «Львівводоканалу», тимчасово припинять водопостачання на понад 50 вулицях у частині Сихівського району та прилеглій частині Личаківського району (район вул. Зеленої та Пасік Зубрицьких).

Термін відключення: з 08:00 22 квітня до 06:00 23 квітня.

На яких вулицях Львова не буде води 22 квітня:

Білоцерківська;

Бережанська;

Бруснівська;

Бузкова;

Лупиноса;

Вітрякова;

Вигін;

Вулецька;

Героїв Крут;

Гостинна;

Дністерська;

Дунайська;

Жасминова;

Кам’янецька;

Віденська;

Керченська;

Козловського;

Колійна;

Колодійська;

Колодязна;

Кримська;

Липова Алея;

Листопадна;

Литвиненка;

Луганська;

Меблярська;

Межова;

Навроцького;

Надійна;

Орлина;

Пимоненка;

Простора;

Радість;

Раковського;

Рахівська;

Рівнинна;

Рожева;

Розбіжна;

Ромашкова;

Росиста;

Рядова;

Світанкова;

Свидницького;

Сливова;

Слобідська;

Сумська;

Сусідня;

Танячкевича;

Тернопільська;

Угорська;

Шахтарська;

Пасіки Галицькі;

Зеленa (непарні 89–477, парні 96–420);

Райдужна (крім 17, 17а, 17б, 17в, 23);

просп. Червоної Калини, 1, 2, 2в, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10;

вул. Вашингтона, 1;

Пасіки Зубрицькі;

вул. Дорожня;

Хутір Горішній.

Для забезпечення мешканців водою буде організовано підвіз:

Ємності з водою (3,2 м³):

вул. Дунайська, 32;

перехрестя вул. Віденська – Литвиненка;

вул. Зелена, 269г.

Водовозки: