Спів птахів у старому парку, місток на озері до острівця і палац Дідушицьких із незвичною каплицею під банею – так нині туристів зустрічає графський маєток у Неслухові біля Буська. Село віддавна славилося своїм садівництвом. Ще агроном графа Дідушицького Іван Новосад започаткував вирощування саджанців плодових дерев, кущів, троянд. Їх розповсюджували в країни Західної Європи. У XX столітті цією справою займалася Академії аграрних наук. Розповідаємо історію цього місця і палацу.

Палац Дідушицьких у Неслухові порівняно невеликий. Двоповерхова класицистична будівля оточена великим парком. Навесні там навперебій змагаються трелями птахи, а якщо спуститися вниз, можна відпочити на березі ставка з верболозами і місточком, який веде на штучний острів.

Місток на штучний острів на озері (фото ZAXID.NET)

Існуючий палац в такому вигляді, який частково зберігся донині, реконструювали у 1891 році. Проте до цього там ще в XVII ст. був оборонний двір, на місці якого спорудили більш презентабельну житлову резиденцію. Маєток від Громницьких як шлюбне придане перейшов родині Дідушицьких.

Маєток Дідушицьких до реконструкції 1891 року (фото з колекції Сергія Шестопала, Вікіпедія)

Перший одноповерховий палац на цьому місці на початку XIX ст. збудував граф Андрій Северин Дідушицький, його син Казимир Адам добудував другий поверх. А в 1891 році його син Тадеуш до головного корпусу добудував восьмигранну кутову каплицю, схожу на обсерваторію через круглу баню на даху.

Каплиця і бічний фасад палацу до останньої реконструкцiї в 1984 році (фото з Вікіпедії)

Дідушицькі були окатоличеною українською шляхтою. Казимир воював з росіянами 1831 року, Тадеуш брав участь у січневому повстанні 1863 року. Відомо, що він переховував у палаці зброю. Пізніше працював губернатором Заліщицького округу, у Міністерстві внутрішніх справ у Відні, був депутатом Галицького сейму. Останнім приватним власником маєтку до 1939 року був його син Станіслав Дідушицький.

Сучасний вигляд палацу Дідушицьких у Неслухові (фото ZAXID.NET)

Нині будинок належить Українській академії аграрних наук, там працювала дослідна станція садівництва. Всередині від колишніх оздоб нічого не збереглося, адже ще одну реконструкцію палац пережив у 1980-х через аварійний стан. Проте дах досі покритий черепицею. Судячи із занедбаного вигляду, нині там нечасто хтось буває. Впритул до палацу розташований готель.

Церква Архангела Михайла в Неслухові (фото Романа Бречка з Вікіпедії)

Дерев’яну церкву у Неслухові теж збудували Дідушицькі. Архітектором проєкту був Василь Нагірний.

Село зручно розташоване за 40 км від Львова на київській трасі. Тож при нагоді можна зробити зупинку у парку Дідушицьких.