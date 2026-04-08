Всередині збереглися ліпнина і столярка

У центрі міста Буськ, на пагорбі над річкою Західний Буг, стоїть одна з його найцікавіших пам’яток – палац Бадені. Сьогодні він байдуже зустрічає вибитими вікнами і обсмаленими одвірками після пережитої 10 років тому пожежі. Втім, уважний відвідувач помітить сліди колишньої розкоші. Розповідаємо історію палацу та хто ним опікується зараз.

Палац Бадені у Буську має не настільки тривалу історію, скільки разів він міняв власників. Через це майно занепадало, руйнувалося.

Палац на початку XX ст. (листівка з Polona)

Якщо заглибитися в історію міста, то дізнаємося про його ще доруське заселення. Однак згодом Буськ став власністю шляхтичів Речі Посполитої. У XVII ст. дідичами там були Яблоновські, потім Мієри, які мали шотландське коріння.

Саме граф Войцех Мієр розпочав будівництво мурованого палацу у Буську. Він був масоном і прихильником антикоролівської опозиції, писав політичні твори. Палац збудували над річкою Західний Буг у 1810 році. Ще раніше там стояв дерев’яний маєток. Новий класицистичний палац був одноповерховим і покритий ґонтом. Згодом добудували другий поверх і бічні флігелі. Войцех Мієр переїхав до Лежайська, а маєток у Буську через борги купив його кузен – дипломат Фелікс Мієр.

Сходи парадного входу

Вдова останнього власника з Мієрів 1880 року передала маєток родичеві Казимиру Феліксу Бадені. Він був послом Галицького крайового сейму, а згодом – намісником Галичини та прем’єр-міністром Австро-Угорщини. У Буську він проживав постійно. Новий господар вкотре перебудував палац, додавши йому неоренесансних рис, провів електрику і водопостачання. Ліпниною інтер’єр оздобив скульптор Петро Герасимович. Поруч був великий парк на 8 га, працював млин та сушарня хмелю.

Далі власниками палацу у Буську були його син Людвік та онук Казимир, який згодом став монахом-домініканцем. Казік успадкував маєток неповнолітнім, тож ним керувала його мама Аліція Ельжбета та її другий чоловік, ерцгерцог Карл Альберт Габсбурзький. Вони жили в Живці, а палац у Буську був їхньою літньою резиденцією до 1939 року.

Сучасний вигляд палацу

А у 1939 році більшовики розмістили у палаці райком партії. В часи німецької окупації його використовували військові вермахту. Після другої радянської окупації палац 1961 року передали військовій частині. Історична будівля втратила більшість оздоб, були численні перепланування. Згодом Міноборони перекинуло цей баласт на МВС, і лише у 2016 році палац став власністю громади. Тоді ж виникла велика пожежа, яка пошкодила дах і перекриття.

Збережені оздоби інтер’єру і зруйнована стеля

Зруйнований дах палацу вдалося перекрити. Місцеві активісти ГО «Товариство Бужани» провели численні толоки для впорядкування території і самої будівлі. Поруч відкрили невеликий краєзнавчий музей, в якому експонують знайдені неподалік артефакти і плекають надію відновити цю зруйновану пам’ятку.

Нині двоповерховий класицистичний палац зустрічає представницьким портиком з аркадою, над яким є балкон, всередині частково збережені дерев’яні панелі порталів, ліпнина, сходи і плитка.

Про інші цікаві місця Буська розповідав у матеріалі «Бузьки, річки та княжі місця».