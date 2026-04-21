Львівський хімзавод запустить нове виробництво у Городоцькому районі

«Львівський хімічний завод» запланував розширення та має намір запустити нове виробництво поблизу Львова. Компанія хоче звести комплекс із виробництва зріджених газів з атмосферного повітря річною потужністю понад 20 тис. тонн на території Бартатівського старостинського округу Городоцької громади. Про це йдеться в оголошенні про планову діяльність.

Виробничий комплекс має розташуватися на ділянці між селами Бартатів та Воля Бартатівська. У цьому районі «Львівський хімічний завод» має у користуванні дві земельні ділянки загальною площею 4 га.

«Планована діяльність передбачає будівництво комплексу з виробництва промислових газів методом кріогенної ректифікації , що забезпечить переробку атмосферного повітря в обсязі 14 584 м³/год […] Атмосферне повітря очищуватимуть, стискатимуть та глибоко охолоджуватимуть до рідкого стану, після чого розділятимуть на рідкий кисень, азот і аргон», – повідомили в компанії.

Планована потужність виробництва – понад 16,4 тис. тонн рідкого кисню, 2,9 тис. тонн рідкого азоту та 730 тонн рідкого аргону.

Окрім виробничого комплексу на ділянці планують облаштувати цех наповнення балонів, дільницю ремонту автомобільної техніки, стоянку для вантажного транспорту та іншу допоміжну інфраструктуру.

«Реалізація проєкту забезпечить створення нових робочих місць на етапах будівництва та експлуатації, залучення інвестицій у регіон, а також стабільні податкові надходження до бюджету Городоцької територіальної громади. Функціонування комплексу гарантуватиме надійне постачання технічних газів для підприємств суміжних галузей економіки та забезпечить медичні заклади стратегічно важливим високочистим киснем», – йдеться в описі проєкту.

Нагадаємо, АТ «Львівський хімічний завод» – це найбільший у західному регіоні виробник та імпортер технічних, харчових, медичних газів і газових сумішей, а також зварювального обладнання. Підприємство працює від 1953 року, у 1990-х було приватизоване. Основні виробничі потужності розташовані у Львові на вул. Рахівській. До бізнесової групи також входять близько двох десятків підприємств, що займаються дистрибуцією продукції львівського заводу.

Виторг АТ за 2025 рік – 389 млн грн, чистий прибуток – 10,3 млн грн, йдеться в профілі компанії на платформі YouControl. Кількість працівників – близько 180.

Власниками підприємства є львівська родина Бобришових. Голова правління та керівник АТ «Львівський хімічний завод» Анатолій Бобришов володіє 33,36% акцій, його дочка Крістіна Бобришова – 49,6% акцій.

Раніше Анатолій Бобришов був активним діячем проросійських організацій в Україні, а також основним фінансистом газети «Русский вестник», яку видавав Російський культурний центр у Львові і де публікувалися виразно антиукраїнські статті та статті з вимогами реабілітації диктатора Сталіна. У 2014 році в інтерв’ю Анатолій Бобришов озвучував традиційні для великої кількості росіян шовіністичні тези про «єдиний народ» і «одну сім’ю», до якої мають входити українці, росіяни і білоруси.

Після повномасштабного вторгнення власник «Львівського хімічного заводу» став непублічним. Натомість 2024 року подав позов про захист честі проти львівського телеканалу НТА, журналісти якого зробили сюжет щодо проросійської діяльності Бобришова. Він вимагав спростування інформації, яку вважав неправдивою. Проте суд першої інстанції та апеляційний відмовили йому у задоволенні вимог.