Шурма був заступником керівника ОП з листопада 2021 року до вересня 2024 року

Суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід колишньому заступнику керівника Офісу президента України та його родичу у справі про зловживання на «зеленому» тарифі. Про це у вівторок, 21 квітня, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У прокуратурі імена підозрюваних не розголошують, однак обставини справи вказують на ексзаступника керівника ОП Ростислава Шурму та його брата Олега.

За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС постановив застосувати до колишнього посадовця та власника мережі українських і закордонних компаній, який є його близьким родичем, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Після затримання підозрюваних та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу», – зазначили в САП.

Доповнено. На своїй сторінці у фесбуці Ростислав Шурма назвав рішення про його арешт з метою доставки до суду «незаконним, політично вмотивованим і таким, що ухвалене всупереч базовій правовій процедурі».

«Скажу просто: це рішення не доводить моєї вини. І тим більше воно не означає, що справа стала сильнішою по суті. Насправді стороні обвинувачення був потрібен саме такий процесуальний крок, щоб перейти до наступного етапу – міжнародного розшуку, звернень про моє затримання та подальшої спроби екстрадиції. Я не визнаю себе винним. Вважаю цю справу політично вмотивованою та штучно сконструйованою», – ідеться в повідомленні.

Експосадовець повторив, що не переховується від суду, і законно проживає в Німеччині за «адресою, яка давно і достеменно відома українським правоохоронним органам».

У чому підозрюють Ростислава Шурму

21 січня 2026 року НАБУ і САП повідомили про викриття схеми розкрадання коштів, призначених для виплат за «зеленим» тарифом, на користь енергокомпаній із окупованої частини Запорізької області.

Серед підозрюваних – колишній заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, його брат Олег, довірена особа ексвисокопосадовця, керівники та працівники підконтрольних підприємств, а також колишній комерційний директор АТ «Запоріжжяобленерго».

За даними слідства, у 2019–2020 роках Ростислав та Олег Шурми встановили контроль над підприємствами відновлюваної енергетики (зокрема СЕС потужністю близько 60 МВт) і уклали угоди на продаж електроенергії за «зеленим» тарифом.

Навіть після окупації ці станції продовжували отримувати державні виплати, ймовірно не будучи підключеними до енергосистеми України. Збитки оцінюють у 141,3 млн грн.

У пресслужбі НАБУ уточнили, що справу відкрили після розслідування журналістів Bihus.Info.

У 2023 році журналісти повідомили про понад 320 млн грн виплат таким станціям. Сам Шурма підтвердив, що його брат отримував ці кошти, але стверджував, що так діяли й інші компанії, і заперечував звинувачення.

У вересні 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника голови Офісу президента. Після відставки, за даними «Української правди», Шурма виїхав до німецької Баварії.

У серпні 2025 року НАБУ провело обшуки за місцем проживання Шурми в німецькому Мюнхені. Після цього той переїхав до Австрії.

У лютому 2026 року Шурма заявив про готовність співпрацювати зі слідством дистанційно, але повертатися в Україну відмовився. 13 лютого його та брата оголосили в розшук.

Що відомо про Ростислава Шурму

Ростислав Шурма народився у Львові у 1983 році. У 2000-х роках працював менеджером низки промислових компаній.

З 2010 по 2014 роки Шурма був депутатом Донецької облради від «Партії регіонів». У 4-му скликанні Верховної Ради був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата та за сумісництвом його батька Ігоря Шурми.

З липня 2012 по листопад 2019 року Шурма очолював завод «Запоріжсталь». У травні 2021 року його обрали членом наглядової ради ДК «Укроборонпром», а в січні 2023 року – членом наглядової ради «Нафтогазу».

З листопада 2021 року Ростислав Шурма обіймав посаду заступника керівника Офісу президента України. В ОП Шурма просунув, зокрема, податкову модель «10–10–10», яка передбачає податок у розмірі 10% на прибуток, ПДФО та ПДВ.