Шурма заявив про «політично вмотивований тиск» у провадженні щодо нього

Колишній заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма заявив, що готовий співпрацювати зі слідством, однак з Німеччини. 42-річний посадовець є одним з дев’яти фігурантів схеми заволодіння коштами, призначеними для виплат за «зеленим» тарифом, через яку держава сплатила понад 140 млн грн за електроенергію з сонячних станцій на окупованій частині Запоріжжя.

У вівторок, 3 лютого, Ростислав Шурма написав на своїй фейсбук-сторінці, що не переховується від слідства та готовий співпрацювати з антикорупційними правоохоронцями у межах кримінального провадження.

«Станом на сьогодні моїм постійним місцем проживання є Федеративна Республіка Німеччина, про що відомо органу досудового розслідування. Саме з цієї причини я неодноразово офіційно звертався з проханням забезпечити мою участь у процесуальних діях у передбачений законом спосіб – шляхом відеоконференції або на території дипломатичних установ України за кордоном», – ідеться в дописі.

Ексчиновник зазначив, що не визнає себе винним у вчиненні будь-якого злочину та переконаний, що жодних протиправних дій не вчиняв.

«Водночас я не можу ігнорувати ознаки вибіркового та політично вмотивованого тиску, які супроводжують це провадження», – заявив Шурма.

У чому підозрюють Ростислава Шурму

21 січня 2026 року НАБУ та САП повідомили про викриття схеми зі заволодіння коштами, призначеними для виплат за «зеленим» тарифом, що діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на окупованій території Запорізької області.

Серед підозрюваних – колишній заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, його брат Олег, довірена особа ексвисокопосадовця, керівники та працівники підконтрольних підприємств, а також колишній комерційний директор АТ «Запоріжжяобленерго».

За інформацією слідства, у 2019–2020 роках Ростислав та Олег Шурми зосередили контроль над низкою підприємств, які виробляли електроенергію з альтернативних джерел. Зокрема, вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП «Гарантований покупець» про продаж електроенергії за «зеленим» тарифом.

Перебуваючи в окупації, ці станції продовжували отримувати виплати від держави за «зеленим тарифом», хоча, ймовірно, вже не мали зв’язку з енергосистемою України. За даними НАБУ та САП, загальна сума збитків для держави становить 141,3 млн грн.

У пресслужбі НАБУ уточнили, що слідство розпочали за матеріалами розслідування Bihus.Info.

Нагадаємо, у серпні 2023 року журналісти повідомили, що до липня 2023 року Україна заплатила понад 320 млн грн за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області. Ішлося про такі компанії:

ТОВ «КД Енерджі 2» і ТОВ «Відновлювальна Енергія Запоріжжя» – за даними Bihus.Info, вони належать брату Ростислава Шурми – Олегу;

ПП «Нацпрод», станція якого згадується на корпоративному сайті серед «зелених» проєктів Олега Шурми та партнерів;

ТОВ «Грін Енерджі Токмак» і ТОВ «Грандпауєр ЛЛС» — співвласником є колишній підлеглий Ростислава Шурми, бізнес-партнер його брата Руслан Божко.

2 вересня 2023 року в інтерв’ю «Радіо Свобода» тодішній заступник голови ОП підтвердив, що його брат отримував пільгову плату на окупованих територіях. Водночас Шурма заявив, що робили це не тільки його підприємства, але і всі інші компанії на ТОТ.

Згодом Ростислав Шурма звинуватив Bihus.Info у замовному матеріалі. Він стверджував, що розслідування нібито замовив арештований олігарх Ігор Коломойський. Журналісти відреагували на заяву заступника голови ОП, відповівши, що посадовець бреше.

У вересні 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника голови Офісу президента. Після відставки, за даними «Української правди», Шурма виїхав до німецької Баварії.

У серпні 2025 року НАБУ провело обшуки за місцем проживання Шурми в німецькому Мюнхені. Після цього той переїхав до Австрії.

Що відомо про Ростислава Шурму

Ростислав Шурма народився у Львові у 1983 році. У 2000-х роках працював менеджером низки промислових компаній.

З 2010 по 2014 роки Шурма був депутатом Донецької обласної ради 6-го скликання від «Партії регіонів». У 4-му скликанні Верховної Ради був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата та за сумісництвом його батька Ігоря Шурми.

З липня 2012 по листопад 2019 року Шурма очолював завод «Запоріжсталь». У травні 2021 року його обрали членом наглядової ради ДК «Укроборонпром», а в січні 2023 року – членом наглядової ради «Нафтогазу».

З листопада 2021 року Ростислав Шурма обіймав посаду заступника керівника Офісу президента України. В ОП Шурма просунув, зокрема, податкову модель «10–10–10», яка передбачає податок у розмірі 10% на прибуток, ПДФО та ПДВ.