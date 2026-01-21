Ростислав Шурма з 2021 року обіймав посаду заступника голови ОП

НАБУ і САП викрили схему розкрадання грошей, призначених для виплат за «зеленим тарифом», до якої був залучений колишній заступник голови Офісу президента України та колишній член наглядової ради НАК «Нафтогаз України». Вони та ще семеро людей отримали підозри, повідомили у пресслужбі НАБУ у середу, 21 січня.

За даними антикорупційних органів, у злочинній схемі фігурує колишній депутат Донецької обласної ради, який згодом став заступником голоси Офісу президента. Хоч НАБУ і САП не уточнюють імені підозрюваного, нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що йдеться про ексзаступника голови ОП Андрія Єрмака – 42-річного Ростислава Шурму.

За інформацією слідства, у 2019-2020 роках Шурма та його брат Олег зосередили контроль над низкою підприємств, які виробляли електроенергію з альтернативних джерел. Зокрема, вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП «Гарантований покупець» про продаж електроенергії за «зеленим» тарифом.

Після початку повномасштабного вторгнення електростанції потрапили під окупацію та втратили зв’язок з Об’єднаною енергетичною системою України, а їхній персонал евакуювали. Хоч електроенергія не надходила енергосистемі Україні, підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримували за неї оплату за «зеленим тарифом».

«Слідство встановило, що у звітності зазначалися завідомо недостовірні дані щодо обсягів генерації та технічної готовності станцій, зокрема в періоди повного знеструмлення. Отримані кошти надалі виводили через пов’язані компанії. У межах міжнародної правової допомоги детективи НАБУ за сприяння правоохоронних органів Німеччини та Австрії провели обшуки за місцями проживання окремих фігурантів. Загальна сума збитків – 141,3 млн грн», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

Антикорупційні органи повідомили про підозру девʼятьом людям. Серед них – Ростислав та Олег Шурми, довірена особа ексвисокопосадовця, керівники та працівники підконтрольних підприємств, а також колишній комерційний директор АТ «Запоріжжяобленерго».

Наразі триває досудове розслідування. У пресслужбі НАБУ уточнили, що слідство розпочали за матеріалами розслідування Bihus.Info.

Нагадаємо, у серпні 2023 року журналісти повідомили, що до липня 2023 року Україна заплатила понад 320 млн грн за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області. Йшлося про такі компанії:

ТОВ «КД Енерджі 2» і ТОВ «Відновлювальна Енергія Запоріжжя» – за даними Bihus.Info, вони належать брату Ростислава Шурми – Олегу;

ПП «Нацпрод», станція якого згадується на корпоративному сайті серед «зелених» проєктів Олега Шурми та партнерів;

ТОВ «Грін Енерджі Токмак» і ТОВ «Грандпауєр ЛЛС» — співвласником є колишній підлеглий Ростислава Шурми, бізнес-партнер його брата Руслан Божко.

2 вересня 2023 року в інтерв'ю «Радіо Свобода» заступник голови ОП підтвердив, що його брат отримував пільгову плату на окупованих територіях. Водночас Шурма заявив, що робили це не тільки його підприємства, але і всі інші компанії на ТОТ.

Згодом Ростислав Шурма звинуватив Bihus.Info у замовному матеріалі. Він стверджував, що розслідування нібито замовив арештований олігарх Ігор Коломойський. Журналісти відреагували на заяву заступника голови ОП, відповівши, що посадовець бреше.

У вересні 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника голови Офісу президента. Після відставки, за даними «Української правди», Шурма виїхав до німецької Баварії.

У серпні 2025 року НАБУ провело обшуки за місцем проживання Шурми в німецькому Мюнхені. Після цього той переїхав до Австрії.

Що відомо про Ростислава Шурму

Ростислав Шурма народився у Львові у 1983 році. У 2000-х роках працював менеджером низки промислових компаній.

З 2010 по 2014 роки Шурма був депутатом Донецької обласної ради 6 скликання від «Партії регіонів». У 4 скликанні Верховної Ради був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Ігоря Шурми, який є його батьком.

З липня 2012 по листопад 2019 року Шурма був гендиректором заводу «Запоріжсталь». У травні 2021 року Шурму обрали членом наглядової ради ДК «Укроборонпром». У січні 2023 року став членом наглядової ради «Нафтогазу».

З листопада 2021 року Ростислав Шурма обіймав посаду заступника керівника Офісу президента України. В ОП Шурма просунув, зокрема, податкову модель «10–10–10», яка передбачає податок у розмірі 10% на прибуток, ПДФО та ПДВ.