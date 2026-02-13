Колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурму та його брата Олега Шурму оголосили у розшук. Про це йдеться на сайті міністерства внутрішніх справ.

Правоохоронці внесли Ростислава Шурму до категорії осіб, які переховуються від органів досудового розслідування. За даними МВС, дата зникнення Шурми та його брата – 12 лютого 2026 року. Проти Ростислава Шурми відкриті кримінальні провадження за ст. 191 ККУ (хабарництво) та ч. 5 ст. 209 ККУ (легалізація майна).

Також у розшук оголосили брата Шурми Олега. Він, як і Ростислав, переховується від слідства за кордоном.

У чому підозрюють Ростислава Шурму

У серпні 2023 року журналісти Bihus.Info повідомили, що Україна заплатила понад 320 млн грн за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області. Гроші отримували компанії ТОВ «КД Енерджі 2», ТОВ «Відновлювальна Енергія Запоріжжя», ПП «Нацпрод», ТОВ «Грін Енерджі Токмак» і ТОВ «Грандпауєр ЛЛС», які повʼязані із заступником голови ОП Ростиславом Шурмою та бізнесменом Олегом Шурмою. Сам Шурма звинуватив Bihus.Info у замовному матеріалі.

У вересні 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Шурму з посади. Після цього він виїхав до німецької Баварії. У серпні 2025 року НАБУ провело обшуки за місцем проживання Шурми в німецькому Мюнхені. Після цього той переїхав до Австрії.

У січні 2026 року НАБУ та САП повідомили, що викрили схему із заволодіння грошима в енергетиці. Серед фігурантів справи – Ростислав Шурма та його брат Олег. За даними слідства, їхні сонячні електростанції на Запоріжжі загальною потужністю близько 60 МВт отримували виплати від держави за «зеленим тарифом» вже після того, як опинилися в окупації. Загальна сума збитків – 141,3 млн грн.

Вже в лютому 2026 року Шурма прокоментував слідчі дії у справі станцій в окупації та заявив, що готовий співпрацювати зі слідством з Німеччини. Приїхати до України Ростислав Шурма відмовився.

Хто такий Ростислав Шурма

Ростислав Шурма народився у Львові у 1983 році. У 2000-х роках працював менеджером низки промислових компаній.

З 2010 по 2014 роки Шурма був депутатом Донецької обласної ради 6-го скликання від «Партії регіонів». У 4-му скликанні Верховної Ради був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата та за сумісництвом його батька Ігоря Шурми.

З липня 2012 по листопад 2019 року Шурма очолював завод «Запоріжсталь». У травні 2021 року його обрали членом наглядової ради ДК «Укроборонпром», а в січні 2023 року – членом наглядової ради «Нафтогазу».

З листопада 2021 року Ростислав Шурма обіймав посаду заступника керівника Офісу президента України. В ОП Шурма просунув, зокрема, податкову модель «10–10–10», яка передбачає податок у розмірі 10% на прибуток, ПДФО та ПДВ.