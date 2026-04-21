Творці екранізації популярної гри Elden Ring оголосили акторський склад
Студія A24 оголосила дату виходу та повний акторський склад екранізації популярної гри Elden Ring. Про це повідомляє Variety.
Прем’єра стрічки запланована на 3 березня 2028 року. A24 підтвердила, що зйомки відбуваються спеціально для IMAX, тому фільм вийде у цьому форматі. Режисер і сценарист – Алекс Ґарленд, відомий науково-фантастичними роботами «Із машини» та «Анігіляція». Фільм створюється під керівництвом Хідетакі Міядзакі і базується на міфологічній історії, написаній Джорджем Р. Р. Мартіном.
Головні ролі виконають Кейлі Спейні, Бен Вішоу та Нік Офферман. Персонажі поки не оголошені.
Повний каст акторів Elden Ring:
- Кіт Коннор;
- Бен Вішоу;
- Кейлі Спейні;
- Том Берк;
- Гавана Роуз Лю;
- Соноя Мізуно;
- Джонатан Прайс;
- Рубі Круз;
- Нік Офферман;
- Джон Годкінсон;
- Джефферсон Голл;
- Емма Лер;
- Пітер Серафінович.
За даними New Yorker, режисер написав 160-сторінковий сценарій і 40 додаткових сторінок образів ще до підписання угоди, а потім особисто прилетів до Японії презентувати ідею FromSoftware. Зйомки стрічки вже тривають.
Нагадаємо, оригінальна гра Elden Ring вийшла в лютому 2022 року і стала однією з найпопулярніших за останні роки. Наразі Elden Ring – найбільш нагороджувана гра в історії. У ній гравці досліджують величезний фентезійний світ, сповнений підземеллями, монстрами та багатошаровою міфологією. Щоб пройти гру, необхідно витратити 60-80 годин, а щоб повністю дослідити світ – не менше 200 годин.