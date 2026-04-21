Стрічка вийде в кіно у 2028 році

Студія A24 оголосила дату виходу та повний акторський склад екранізації популярної гри Elden Ring. Про це повідомляє Variety.

Прем’єра стрічки запланована на 3 березня 2028 року. A24 підтвердила, що зйомки відбуваються спеціально для IMAX, тому фільм вийде у цьому форматі. Режисер і сценарист – Алекс Ґарленд, відомий науково-фантастичними роботами «Із машини» та «Анігіляція». Фільм створюється під керівництвом Хідетакі Міядзакі і базується на міфологічній історії, написаній Джорджем Р. Р. Мартіном.

Головні ролі виконають Кейлі Спейні, Бен Вішоу та Нік Офферман. Персонажі поки не оголошені.

Повний каст акторів Elden Ring:

Кіт Коннор;

Бен Вішоу;

Кейлі Спейні;

Том Берк;

Гавана Роуз Лю;

Соноя Мізуно;

Джонатан Прайс;

Рубі Круз;

Нік Офферман;

Джон Годкінсон;

Джефферсон Голл;

Емма Лер;

Пітер Серафінович.

За даними New Yorker, режисер написав 160-сторінковий сценарій і 40 додаткових сторінок образів ще до підписання угоди, а потім особисто прилетів до Японії презентувати ідею FromSoftware. Зйомки стрічки вже тривають.

Нагадаємо, оригінальна гра Elden Ring вийшла в лютому 2022 року і стала однією з найпопулярніших за останні роки. Наразі Elden Ring – найбільш нагороджувана гра в історії. У ній гравці досліджують величезний фентезійний світ, сповнений підземеллями, монстрами та багатошаровою міфологією. Щоб пройти гру, необхідно витратити 60-80 годин, а щоб повністю дослідити світ – не менше 200 годин.