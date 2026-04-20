У ненавмисному вбивстві українки Галини Гатчинс визнали винною 26-річну реквізиторку Ханну Гутьєррес-Рід

Актор Алек Болдвін постане перед цивільним судом за ймовірну недбалість через інцидент із стріляниною на знімальному майданчику фільму «Іржа» у 2021 році. Про це пише BBC.

Позов подав Сергій Свєтний, який працював світлотехніком на зйомках фільму. На його думку, актор проявив недбалість, що призвела до смерті кінооператорки, українки Галини Гатчинс. Крім того, за словами Сергія Свєтного, куля ледь не влучила в нього, тож він звинуватив Алека Болдвіна та продюсерську компанію фільму у порушенні протоколів безпеки.

Суддя Верховного суду Лос-Анджелеса Моріс Лейтер задовольнив позов про недбалість та навмисне заподіяння емоційних страждань, але відхилив позов про напад. За інформацією Variety, суддя також відхилив аргументи захисту Rust Movie Productions та Болдвіна про те, що вони не несуть юридичної відповідальності за безпеку на майданчику. Розгляд позову попередньо призначили на 12 жовтня.

Нагадаємо, 21 жовтня 2021 року під час зйомок фільму «Іржа» Алек Болдвін випадково вистрелив у операторку з України Галину Гатчинс. Актор здійснив постріл зі зброї, яка мала бути заряджена небойовими патронами. 42-річну жінку доставили гелікоптером до лікарні в Альбукерці, штат Нью-Мексико, але лікарям не вдалося її врятувати. Також поранення отримав режисер Джоел Соуза, але він одужав.

У березні 2024 року у ненавмисному вбивстві українки Галини Гатчинс визнали винною 26-річну реквізиторку Ханну Гутьєррес-Рід. Таке рішення ухвалив суд присяжних в американському штаті Нью-Мексико. Із Алека Болдвіна суд зняв звинувачення.