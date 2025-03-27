Головну роль у фільмі виконує американський актор Алек Болдвін

Вийшов перший офіційний трейлер фільму «Іржа» з Алеком Болдвіном у головній ролі, на зйомках якого у 2021 році ненавмисно застрелили українську операторку Галину Гатчинс. Фільм вийде в обмежений прокат 2 травня.

За сюжетом фільму підліток Лукас Маккалістер випадково вбиває власника ранчо і отримує смертний вирок. Його дід Гарланд Раст, роль якого виконує Алек Болдуін, рятує онука з в’язниці. Після цього родичі разом тікають через пустелю у спробах відірватися від маршала США Вуда Хелма та безжального мисливця за головами, якого прозвали «Проповідником».

У трейлері, опублікованому 27 березня, показані класичні елементи вестерну. Вихід фільму в обмежений прокат запланований на 2 травня.

Нагадаємо, 21 жовтня 2021 року під час зйомок фільму «Іржа» Алек Болдвін випадково вистрелив у операторку з України Галину Гатчинс. Актор здійснив постріл зі зброї, яка мала бути заряджена небойовими патронами. 42-річну жінку доставили гелікоптером до лікарні в Альбукерці, штат Нью-Мексико, але лікарям не вдалося її врятувати. Також поранення отримав режисер Джоел Соуза, але він одужав.

У березні 2024 року у ненавмисному вбивстві українки Галини Гатчинс визнали винною 26-річну реквізиторку Ханну Гутьєррес-Рід. Таке рішення ухвалив суд присяжних в американському штаті Нью-Мексико. Із Алека Болдвіна суд зняв звинувачення.