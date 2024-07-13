Суд повністю зняв обвинувачення з Алека Болдвіна

Окружний суд американського штату Нью-Мексико у п’ятницю, 12 липня, остаточно зняв обвинувачення з Алека Болдвіна у ненавмисному вбивстві українки Галини Гатчинс, яке сталось у 2021 році під час зйомок фільму «Іржа».

Повторний судовий процес над Алеком Болдвіном розпочався у середу, 10 липня. Сторона захисту наполягала на тому, що прокурори отримали бойові патрони, які є доказом у справі, але не включили їх до матеріалів розслідування і не сповістили адвокатів.

Як пише hromadske із посиланням на WSJ, патрони офісу шерифа передав колишній поліцейський та друг батька реквізиторки фільму «Іржа» Ханни Гутьєррес-Рід. За його словами патрони Colt .45 можуть бути пов’язані зі справою. Прокурори запевняли, що ці набої не мають доказової цінності. Втім адвокати Алека Болдвіна виявили, що частина патронів мали такі ж деталі, як і бойові патрони, знайдені на знімальному майданчику.

Мері Марлоу Соммер погодилась із адвокатами актора та ухвалила рішення про зняття обвинувачення з Алека Болдвіна. Крім того, відповідно до рішення судді, справу щодо актора не можна буде переглянути ще раз.

«Приховування доказів з боку держави було навмисним. Звільнення є виправданим для забезпечення цілісності судової системи та ефективного відправлення правосуддя», – заявила суддя.

Американські ЗМІ повідомляють, що актор розплакався після оголошення вироку, а потім, не надавши жодного коментаря журналістам, вийшов із суду.

Нагадаємо, 21 жовтня 2021 року під час зйомок фільму «Іржа» Алек Болдвін випадково вбивоператорку з України Галину Гатчинс. Актор здійснив постріл зі зброї, яка мала бути заряджена холостими патронами. 42-річну жінку доставили гелікоптером до лікарні в Альбукерці, штат Нью-Мексико, але лікарям не вдалося її врятувати. Також поранення отримав режисер Джоел Соуза, але він одужав.

У березні 2024 року у ненавмисному вбивстві українки Галини Гатчинс визнали винною 26-річну реквізиторку Ханну Гутьєррес-Рід. Таке рішення ухвалив суд присяжних в американському штаті Нью-Мексико.