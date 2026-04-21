Йдеться про схему з незаконним присудженням наукових ступенів

Івано-Франківський міський суд визнав професорку кафедри методики музичного виховання та диригування Ганну Карась та професора кафедри прикладної фізики і матеріалознавства фізико-технічного факультету Карпатського національного університету ім. Василя Стефаника Романа Ільницького винними у підкупі й хабарництві та призначив їм відповідно 12,7 тис. грн та 17 тис. грн штрафу.

Вироки винесли 7 і 16 квітня. Йдеться про схему з незаконним присудженням наукових ступенів, викриту правоохоронцями в Карпатському університеті імені Стефаника у січні 2026 року. Ганна Карась була науковою керівницею дисертаційного дослідження аспірантки, що вчилася за спеціальністю «Культурологія», а Роман Ільницький працював завідувачем відділу аспірантури і докторантури вишу.

Дисертації здобувачі наукового ступеня «доктора мистецтва» мали захищати перед вченою радою, до якої входили завідувач та двоє посадовців кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва КНУВС, а також їх опоненти – завідувач кафедри музичної медієвістики та україністики Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка та професор кафедри хореографії та мистецтвознавства Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

У серпні 2025 року Ганна Карась пояснила аспірантці, що для успішного захисту дисертації необхідно підготувати 2 тис. доларів для неї, завідувача відділу аспірантури Романа Ільницького та членів вченої ради, справу яких розглядають в іншому провадженні. Ганна Карась отримала 300 доларів в кафе «Піца Плюс», а Роман Ільницький таку ж суму – в приміщенні відділу аспірантури і докторантури Карпатського національного університету ім. Стефаника.

Під час судових засідань професори визнали свою вину. Зокрема, Ганна Карась пояснила свій вчинок тим, що робота членів спеціалізованої вченої ради не оплачується, тож прохання грошей було її особистою ініціативою, про яку члени ради не знали. Суд також врахував, що обвинувачена перерахувала на ЗСУ 20 тис. грн.

Івано-Франківський міський суд визнав Ганну Карась та Романа Ільницького винними відповідно у підкупі та хабарництві і призначив їм 12,7 тис. грн та 17 тис. грн штрафу. Романа Ільницького також позбавили права на один рік обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій у закладах освіти всіх форм власності. Вироки можуть оскаржити.