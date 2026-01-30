Гроші брали члени спеціалізованої вченої ради, створеної для присвоєння ступеня «доктор філософії»

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили злочинну схему в університетах Івано-Франківська та Львова, пов’язану з незаконним присудженням наукового ступеня. Трьом професорам, доценту і завідувачам кафедр оголосили підозри.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області у п’ятницю, 30 січня, члени спеціалізованої вченої ради, створеної для присвоєння ступеня «доктор філософії», отримували хабарі за підготовку та організацію захисту дисертації, атестацію здобувача і подальше присудження йому наукового ступеня.

«Домовленостей досягали через наукового керівника автора дисертації, а кошти надходили на банківські картки фігурантів – трьох професорів, доцента і завідувачів кафедр одного університету в Івано-Франківську та двох вишів Львова», – зазначили в СБУ.

Поліція з’ясувала, що керівниця аспірантки під час підготовки до захисту наукової роботи з культурології повідомила, що для успішного результату необхідно передати щонайменше 2 тис. доларів. Ці гроші мали розділити між собою викладачі, які входять до разової спеціалізованої вченої ради та будуть присутні на захисті.

«Наукова керівниця неодноразово наголошувала: у разі відмови заплатити аспірантка не захиститься, а відтак не отримає науковий ступінь «доктор філософії», – додали правоохоронці.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання зловмисників вилучили документацію, мобільні телефони та банківські картки, на які приймалася оплата. П’ятьом посадовцям оголосили підозри за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (хабарництво).

Науковому керівнику оголошено підозру за ч. 4 ст. 354 Кримінального кодексу України (підкуп працівника підприємства, установи чи організації). Санкції статей передбачають до 4 років ув’язнення.

Де діяла схема

В Івано-Франківській обласній прокуратурі повідомили, що серед підозрюваних - професорка кафедри методики музичного виховання та завідувач відділу аспірантури і докторантури.

Також підозри отримали четверо членів разової спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій – дві завідувачки профільних кафедр (музичної медієвістики та україністики, музичної україністики та народно-інструментального мистецтва) та двоє викладачів.

За інформацією сайтів вищих навчальних закладів, кафедра методики музичного виховання та диригування діє при Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. У цьому ж ВНЗ є кафедра музичної україністики та народно-інструментального мистецтва. Останню очолює Віолетта Дутчак.

Водночас кафедра музичної медієвістики та україністики діє при Львівській національній музичній академії ім. Миколи Лисенка. Її очолює Уляна Граб.