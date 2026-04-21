У березні депутати підтримали звільнення Ігоря Поліщука з посади міського голови

Після написання заяви та дострокового припинення повноважень на посаді міського голови Луцька Ігор Поліщук працевлаштувався у сільськогосподарське приватне підприємство «Рать» в Луцькому районі, де отримав бронювання від мобілізації. Про це у понеділок, 20 квітня, повідомило «Суспільне».

Чому після роботи в органах місцевого самоврядування він обрав аграрну сферу, експосадовець не пояснив. За освітою Ігор Поліщук – юрист. До роботи в міській раді він був головним юрисконсультом благодійного фонду «Фонд Ігоря Палиці – Новий Луцьк». Про повернення до юридичної практики, за його словами, поки не думав.

На підприємстві «Рать» Ігор Поліщук обіймає посаду заступника директора – начальника відділу зовнішньоекономічної діяльності. Про це «Суспільному» розповів керівник підприємства, колишній депутат Волинської облради Віктор Шумський. За його словами, ексмер працює там близько місяця та має окремий кабінет.

Віктор Шумський зауважив, що посада Ігоря Поліщука передбачає бронювання, оскільки підприємство має статус критичного.

«З перших днів його роботи підприємство вже отримало прибутки від його діяльності. Тож місто втратило хорошого спеціаліста», – додав директор «Раті».

Нагадаємо, 23 березня на сайті Луцької міської ради оприлюднили проєкти рішень про дострокове припинення повноважень мера Ігоря Поліщука та секретаря міськради Юрія Безпятка. А вже 25 березня депутати підтримали звільнення посадовців.

Депутат міськради від Громадянського руху «Свідомі» Андрій Лучик припускав, що відставка могла бути пов’язана з обшуками НАБУ в грудні 2025 року, а також перевіркою Держаудитслужби. Проте сам Ігор Поліщук це заперечував.

16 квітня Держаудитслужба повідомила, що за результатами перевірки бюджету Луцької громади за останні п’ять років виявила порушення на 800 млн грн, із яких майже 400 млн грн — збитки.

Зокрема, через окремі управлінські рішення громада недоотримала десятки квартир орієнтовною вартістю понад 75 млн грн. Також частина забудовників роками не сплачувала пайову участь у розвиток інфраструктури, а міська влада не вживала заходів для стягнення заборгованості.

Додамо, що приватне підприємство «Рать» зареєстроване з 1992 року в селі Ратнів Луцького району. Спеціалізується на змішаному сільському господарстві: вирощуванні зернових культур і овочів, розведенні худоби, виготовленні мʼяса тощо. Єдиним власником бізнесу є Віктор Шумський.