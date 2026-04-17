Звільнення мера Луцька та серетаря міськради повʼязують з результатами перевірки Держаудитслужби

Державна аудиторська служба України завершила перевірку бюджету Луцької міської громади за останні п’ять років і виявила порушення на майже 800 млн грн. Частину з них, близько 400 млн грн, класифікували як збитки. Про це у четвер, 16 квітня, повідомила Держаудитслужба.

Перевірка охопила період з 1 січня 2020 року по 30 вересня 2025-го. Серед основних проблем аудитори назвали діяльність управління капітального будівництва міськради, а також порушення у сфері розпорядження житловим фондом.

Зокрема, через окремі управлінські рішення громада недоотримала десятки квартир орієнтовною вартістю понад 75 млн грн. Крім того, частина забудовників роками не сплачувала пайову участь у розвиток інфраструктури, а міська влада не вживала заходів для стягнення заборгованості.

Аудитори також зафіксували випадки зміни умов інвестиційних договорів, через що місто втратило частину житла, яке мало отримати від забудовників.

Також зʼясувалося, що земельні ділянки передавали в користування на умовах, які згодом змінювалися або не виконувалися, що призвело до багатомільйонних втрат бюджету.

В одному з випадків інвестор мав передати громаді 13% від загальної площі збудованого житла, однак під час укладання остаточного договору цей показник замінили на фіксовану кількість – 13 квартир. У результаті місто втратило житла майже на 20 млн грн.

Інший епізод стосується земельної ділянки, переданої у 2015 році під будівництво багатоповерхівок. Згідно з рішенням міськради, 8% житлової площі мали передати для сімей загиблих та учасників АТО. Однак ділянку згодом передали в суборенду забудовнику без укладання відповідного інвестдоговору. У підсумку після введення в експлуатацію трьох будинків загальною площею понад 16,6 тис. м² громада не отримала жодного квадратного метра житла, що призвело до втрат на 56 млн грн.

Окрім цього, аудит встановив, що управління капітального будівництва протягом майже шести років не ініціювало судових позовів щодо стягнення пайової участі із забудовників, які розпочали будівництво до 2021 року. Йдеться про 45,6 млн грн недоотриманих коштів.

Матеріали перевірки готують для передачі правоохоронним органам.

Водночас нещодавнє звільнення міського голови Луцька Ігоря Поліщука та секретаря міськради Юрія Безпятка пов’язують із результатами цієї перевірки, а також обшуками, які детективи НАБУ проводили у грудні 2025 року. Про це інформував депутат Луцької міськради від Громадянського руху «Свідомі» Андрій Лучик.

Як повідомляв ZAXID.NET, 19 грудня детективи НАБУ провели обшуки у Луцькій міській та Волинській обласній радах. Правоохоронці заявили про викриття корупційної схеми за участі депутатів.

За даними слідства, голова фракції ВО «Свобода» у Волинській облраді Анатолій Вітів разом із 38-річним очільником тієї ж фракції в Луцькій міськраді Миколою Федіком вимагали у користувача земельної ділянки в Луцьку 30 тис. доларів хабаря за дозвіл на будівництво багатоповерхівки. Підозрювані встигли отримати половину суми – 15 тис. доларів.

Додамо, що Ігор Поліщук очолив Луцьку міську раду від партії «За майбутнє» у листопаді 2020 року. Після здобуття юридичної освіти з квітня 2012 року до березня 2017 року він працював юрисконсультом, головним юрисконсультом та заступником голови правління БФ «Фонд Ігоря Палиці “Тільки разом”». У 2017 році став секретарем Луцької міської ради, а з 2017 по 2020 роки був радником міського голови.