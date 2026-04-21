Жовтневий спиртзавод розташований у Карлівці на Полтавщині

На Полтавщині суд ухвалив вирок колишньому виконувачу обов’язків директора Жовтневого спиртзаводу у справі про умисне ухилення від сплати акцизного податку на суму понад 622 млн грн. Про це 21 квітня повідомив Офіс генерального прокурора.

Слідчі встановили, що у 2022–2023 роках керівник підприємства свідомо користувався податковою пільгою без законних підстав. Хоча завод не був внесений до спеціального державного реєстру суб’єктів, які мають право на пільгове використання етилового спирту, підприємство все ж декларувало такі операції як пільгові. У результаті понад 622 млн грн акцизу не були задекларовані як податкові зобов’язання та не надійшли до бюджету.

У суді посадовця визнали винним за ч. 3 ст. 212 ККУ (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).