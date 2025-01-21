Директора спиртзаводу на Полтавщині підозрюють у несплаті 2,5 млрд грн податків
«Жовтневий спиртзавод» продавав етиловий спирт під виглядом розчинника, за який не треба сплачувати акциз
На Полтавщині правоохоронці викрили на масштабній несплаті податків директора місцевого спиртзаводу. Йому повідомили про підозру в умисному ухиленні від податків на 2,5 млрд грн, повідомили у пресслужбах ДБР, СБУ та Офісу Генпрокурора у вівторок, 21 січня.
За даними слідства, директор ДП «Жовтневий спиртзавод» протягом 2020-2023 років обходив оподаткування, створивши злочинну схему.
«Щоб не сплачувати акцизний податок, ексочільник підприємства продавав етиловий спирт під виглядом спиртового розчинника, за який не потрібно платити збори», – повідомили у пресслужбі СБУ.
Під час обшуків не заводі виявили фінансово-господарську документацію та комп’ютери з доказами обходу податків. Вже ексдиректору заводу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Директору загрожує штраф та заборона обіймати певні посади до трьох років з конфіскацією майна.
Наразі триває розслідування та пошук усіх причетних до злочинної схеми.