Колишньому директору заводу загрожує штраф

На Полтавщині правоохоронці викрили на масштабній несплаті податків директора місцевого спиртзаводу. Йому повідомили про підозру в умисному ухиленні від податків на 2,5 млрд грн, повідомили у пресслужбах ДБР, СБУ та Офісу Генпрокурора у вівторок, 21 січня.

За даними слідства, директор ДП «Жовтневий спиртзавод» протягом 2020-2023 років обходив оподаткування, створивши злочинну схему.

«Щоб не сплачувати акцизний податок, ексочільник підприємства продавав етиловий спирт під виглядом спиртового розчинника, за який не потрібно платити збори», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Під час обшуків не заводі виявили фінансово-господарську документацію та комп’ютери з доказами обходу податків. Вже ексдиректору заводу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Директору загрожує штраф та заборона обіймати певні посади до трьох років з конфіскацією майна.

Наразі триває розслідування та пошук усіх причетних до злочинної схеми.