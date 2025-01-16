Підозрюваний не відобразив у податковій звітності операції з купівлі товарів, робіт та послуг у фізичних осіб

Працівники Бюро економічної безпеки викрили приватного підприємця із Закарпаття, який ухилився від сплати 4,3 млн грн податків. Під час досудового розслідування бізнесмен повернув гроші до державного бюджету.

Як повідомили в Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області 16 січня, підприємець займався експортом зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

«Підозрюваний не відобразив у податковій звітності операції з придбання товарів, робіт та послуг у фізичних осіб. Такі дії призвели до ухилення від сплати 4,3 млн грн податків», – зазначили в Бюро економічної безпеки.

Бізнесмену повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Під час досудового розслідування він повернув гроші до державного бюджету.