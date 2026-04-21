Попри поранення поліцейські затримали нападника

На Дніпропетровщині пʼяний чоловік кинув дві гранати в бік поліцейських, які прибули на виклик. Одна з них вибухнула та поранила пʼятьох правоохоронців, повідомили у пресслужбі Нацполіції у вівторок, 21 квітня.

За даними слідства, близько 06:30 21 квітня патрульні отримали виклик про неадекватну поведінку чоловіка у селі Миколаївка в Синельниківському районі. Очевидці повідомили, що 35-річний чоловік перебуває у стані алкогольного спʼяніння та стверджує, що має дві гранати.

Коли патрульні прибули на місце події та розпочали переговори з чоловіком, той заявив, що відкрив подачу газу в будинку. За даними поліції, це могло спричинити вибух та загрожувало життю сусідів чоловіка.

«З метою недопущення подальшої ескалації та усунення загрози цивільному населенню поліцейські розпочали затримання. У відповідь чоловік кинув у бік правоохоронців два вибухонебезпечні предмети. Одна з них не спрацювала, інша вибухнула», – повідомили у пресслужбі поліції.

Внаслідок детонації осколкові поранення отримали пʼятеро поліцейських. Їх госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості. Зазначається, що черед поранених – оперативники відділення поліції № 3 Синельниківського районного управління.

Попри отримані поранення поліцейські затримали нападника. Під час огляду місця вибуху правоохоронці вилучили фрагменти гранат та запал до них. Встановлюються всі обставини події, вирішується питання щодо правової кваліфікації.