Вищий антикорупційний суд визнав колишнього прокурора Ужгородської окружної прокуратури Романа Поповича винним у підбурюванні до хабарництва, шахрайстві та переправленні ухилянтів і призначив йому 2 роки іспитового терміну з конфіскацією земельної ділянки в Оноківцях та 1830 доларів, вилучених під час обшуків.

Як йдеться у вироку від 15 квітня, у березні 2025 року Роман Попович разом зі спільником умовляннями та погрозами виманили в одного з підозрюваних 1,2 млн грн нібито для передачі керівнику Закарпатської обласної прокуратури за непритягнення чоловіка до кримінальної відповідальності, однак гроші залишили собі. А за два місяці до цього обвинувачений разом з невстановленими співучасниками організував незаконне переправлення до Угорщини через річку Тиса двох ухилянтів.

Під час судового засідання Роман Попович уклав з прокурором САП угоду про визнання вини, зобов’язавшись перерахувати на рахунок фонду «Повернись живим» 1,2 млн грн та активно сприяти розкриттю справи свого спільника. Суд також врахував, що обвинувачений є учасником бойових дій.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Лариса Задорожна визнала Романа Поповича винним у підбурюванні до хабарництва, шахрайстві та переправленні ухилянтів і призначила йому 5 років позбавлення волі з конфіскацією земельної ділянки площею 0,039 га у селі Оноківці Ужгородського району та 1830 доларів, вилучених під час обшуків. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки іспитового.

За інформацією НАЗК, Роман Попович звільнився з Ужгородської окружної прокуратури у липні 2025 року. На час розгляду справи він працював юристом приватного підприємства «Лісмаш», яке належить його родині.