Слідчий комітет Білорусі у понеділок, 18 травня, відкрив кримінальну справу проти лідера гурту «Ляпiс Трубєцкой» Сергія Міхалка. Музиканта звинувачують у розпалюванні ворожнечі та образі самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка. Про це йдеться у заяві Слідчого комітету.

За даними відомства, Міхалку інкримінують статтю про розпалювання ворожнечі, яка передбачає покарання від штрафу до п’яти років ув’язнення, а також статтю про образу Лукашенка, за якою йому може загрожувати ще до чотирьох років позбавлення волі.

Причини заочного судового процесу офіційно не уточнюються. Водночас видання «Зеркало» нагадує, що у 2024 році в Білорусі «екстремістською» визнали пісню «Не быць скотам», створену гуртом Міхалка ще у 2011 році на вірші білоруського поета Янка Купала.

Сергій Міхалок є уродженцем Білорусі та відомий своєю підтримкою України під час Революції гідності. У Білорусі та Росії музикант уже тривалий час перебуває у списку артистів, яким заборонені виступи. У 2015 році Міхалок отримав дозвіл на проживання в Україні. А у 2020 році президент Володимир Зеленський присвоїв білоруському музиканту звання «Заслужений артист України».

Ще у 2015 році Міхалок розповідав про переслідування його групи в Росії з боку органів влади та ФСБ.