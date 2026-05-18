Кандидат у прем'єр-міністри Польщі від партії «Право і справедливість» Пшемислав Чарнек прокоментував результати Євробачення, заявивши, що українці мали б продемонструвати більшу вдячність за польську допомогу у війні. Приводом для заяви стало те, що українське журі не дало виконавиці з Польщі жодного бала, тоді як польські глядачі віддали Україні максимум. Політик також критично висловився про сам конкурс, назвавши його формат неприйнятним після перемоги травесті-виконавця у 2014 році.

На цьогорічному конкурсі Євробачення перемогла представниця Болгарії DARA (Дарина Йотова) з піснею Bangaranga. Друге місце посів Ноам Беттан з Ізраїлю, якому польське журі присудило 12 балів. Це рішення, як і голосування українського журі, яке не дало Польщі жодного бала на тлі 12 балів від польських глядачів для України, викликало дискусії у суспільстві. Подібна ситуація з оцінками з боку України на конкурсі фіксується не вперше.

У понеділок, 18 травня, під час пресконференції колишнього міністра освіти Пшемислава Чарнека попросили прокоментувати підсумки Євробачення. 48-річний політик зазначив, що не дивиться конкурс після 2014 року, коли на ньому переміг австрієць Томас Нойвірт, оскільки вважає такі видовища «ганебними».

Коментуючи відсутність балів від українського журі на Євробаченні для польської виконавиці, Чарнек заявив, що без допомоги Польщі у війні з Росією незалежної України вже не існувало б.

«Я б на місці українців замислився, чи не варто все ж таки оцінити Польщу за те, що вона допомогла їм зберегти незалежність, що вона першою допомогла у боротьбі за свободу, і що завдяки Польщі та полякам Україна сьогодні все ще бореться. Бо якби не поляки, незалежної України сьогодні б уже не було. Це просто така підказка для наших братів-українців, які могли б усе ж оцінити наш союз із ними та ту величезну допомогу, яку ми надали, особливо на початку цієї війни», – зазначив Пшемислав Чарнек.

Стосовно 12 балів польського журі для Ізраїлю політик додав, що над цим питанням він «теж би замислився».

Це не перша заява представника партії PiS із критикою на адресу України через питання вдячності. Раніше він публічно заявляв про необхідність поваги до Польщі з боку Володимира Зеленського та керівництва України. Після висунення Чарнека кандидатом у прем'єр-міністри українські ЗМІ охарактеризували його як одного з найбільш антиукраїнських польських політиків.

Партія «Право і справедливість» (PiS) офіційно оголосила Пшемислава Чарнека своїм кандидатом на посаду прем'єр-міністра 7 березня 2026 року. Чарнек має очолити політсилу на наступних парламентських виборах, які заплановані на осінь 2027 року.

Пшемислав Чарнек послідовно і тривалий час критикує Україну та українські євроінтеграційні прагнення. Наприклад, у грудні 2024 року він зробив різку заяву про те, що підтримка України має відбувати лише шляхом реалізації польських інтересів:

«Я ніколи не підтримував безумовної підтримки для України, без вирішення польських інтересів. Ми підтримуємо Україну у війні з Росією, тому що це абсолютно однозначно [правильно]. Але при цьому ми повинні вимагати від української сторони вирішення польських інтересів. Чому за кожен танк ми не вимагали ексгумації, принаймні хоча б одного поховання звіряче замучених українськими націоналістами наших поляків на Волині та у Східній Малопольщі? Україна живе сьогодні тільки тому (як незалежна держава, що далі захищається від звірячої агресії Росії), що Україні допомогли поляки. І саме тому ми сьогодні не просто хочемо, ми вимагаємо від вас, наші брати і сестри українці, звичайної поваги. І все».

Як голосували українці на Євробаченні 2026

Представниця Україна співачка LELÉKA у фіналі отримала 221 бал і посіла дев’яте місце. Найбільшу підтримку українській представниці серед телеглядачів забезпечили Польща, Чехія та Грузія — по 12 балів. Ще 10 балів Україна отримала від глядачів Португалії та Молдови, 8 – від Естонії, по 7 – від Данії, Албанії, Болгарії та Литви. Професійні журі були дещо скромнішими: 12 балів Україна отримала лише від Швейцарії, 10 – від Ізраїлю, 8 – від Молдови, 7 – від Чехії.

Голоси українців у фіналі Євробачення-2026 розділились так:

12 балів – Молдова

10 балів – Румунія

8 балів – Хорватія

7 балів – Данія

6 балів – Норвегія

5 балів – Ізраїль

4 бали – Болгарія

3 бали – Сербія

2 бали – Фінляндія

1 бал – Чехія

Професійне журі України сформувало інший розподіл балів:

12 балів – Мальта

10 балів – Ізраїль

8 балів – Молдова

7 балів – Чехія

6 балів – Фінляндія

5 балів – Франція

4 бали – Італія

3 бали – Румунія

2 бали – Австралія

1 бал – Велика Британія