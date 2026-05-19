Дрогобицький міськрайонний суд виніс вирок солдату за дезертирство та напад на військового при спробі перевірити документи. Суд визначив уродженцю Львівщини 5 років та 3 місяці тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2026 року, солдат з Львівщини Віктор Б. у липні 2023 року вчинив СЗЧ із пункту тимчасової дислокації підрозділу, у січні 2025 року він сам повернувся на службу. Через кілька днів після повернення солдат знову втік. Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом дезертирства.

На початку липня 2025 року Віктор Б. бризнув в обличчя військовому перцевим балончиком при спробі перевірити документи, заподіявши хімічний опік очей. Після цього він забіг у багатоквартирний будинок та зачинився у квартирі. Щодо нього порушили ще одну кримінальну справу за ч.2 ст.345 ККУ.

У суді обвинувачений визнав свою провину. Він розповів, що був призваний на військову службу за власним бажанням, брав участь у бойових діях, але не встиг отримати УБД. У пояснення солдат зазначив, що писав рапорти на лікування, але такого дозволу не отримав.

Цю справу розглянув суддя Лев Медведик, який дослідив усі матеріали, аргументи та дані про обвинуваченого, який є раніше судимим. Суддя визнав його винним у СЗЧ, дезертирстві та нападі на військового з перцевим балончиком. Йому призначили покарання – 5 років і 3 місяці тюрми. Вирок ще можна оскаржити.