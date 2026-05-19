Рішення покликане забезпечити стабільність світового нафтового ринку

Міністерство фінансів США продовжило ще на місяць дію тимчасової ліцензії, яка дозволяє окремим країнам закуповувати російську нафту, вже завантажену на танкери. Про це у понеділок, 18 травня, повідомив голова американського Мінфіну Скотт Бессент.

За його словами, йдеться про 30-денну загальну ліцензію, яка надає «найбільш вразливим країнам» можливість продовжити закупівлю російської нафти, що наразі перебуває у морі. Міністр зазначив, що таке рішення покликане забезпечити стабільність світового нафтового ринку та уникнути перебоїв із постачанням енергоресурсів.

«Це продовження забезпечить додаткову гнучкість, і ми будемо співпрацювати з цими країнами для надання конкретних ліцензій за потреби», – заявив Бессент.

Він також наголосив, що тимчасовий дозвіл має допомогти фізичним поставкам нафти дістатися держав, які найбільше потребують енергоносіїв. Про продовження ліцензії стало відомо лише через два дні після того, як Вашингтон фактично відновив санкції проти російської нафти, не подовживши попередній виняток.

Нагадаємо, тимчасовий дозвіл на продаж російської нафти США запровадили у березні через ризики стрибка цін на енергоносії на тлі ситуації на Близькому Сході та загроз для судноплавства в Ормузькій протоці. За 30 днів термін дозволу сплив, тому 12 квітня санкції повернулись у дію. Однак медіа писали, що низка азійських країн, зокрема Індія та Філіппіни, закликали Вашингтон продовжити дію послаблень. У підсумку було ухвалено рішення продовжити дію винятку ще на 30 днів.