Вашингтон продовжив дозвіл на продаж російської нафти

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон вирішив продовжити послаблення санкцій проти російської нафти після звернень з боку найбідніших і найбільш енергетично вразливих країн. Про це він сказав у середу, 22 квітня, під час слухань у Сенаті США.

За словами Бессента, понад десять держав попросили американську владу зберегти тимчасові винятки, які дозволяють продаж російської нафти, що залишалася заблокованою на танкерах у морі.

Ще 15 квітня голова Мінфіну заявляв, що США не планують продовжувати послаблення. Однак уже 18 квітня американське відомство продовжило дію дозволу до 16 травня. Бессент пояснив, що на момент попередньої заяви вважав, що рішення про продовження ухвалене не буде.

Він також переконаний, що такі кроки не збільшують прибутки Росії, а навпаки – стримують їх. За його логікою, без послаблень ціни на нафту могли б зрости до 150 доларів за барель, що дозволило б РФ продавати свою нафту значно дорожче.

Нагадаємо, тимчасовий дозвіл на продаж російської нафти США запровадили у березні через ризики стрибка цін на енергоносії на тлі ситуації на Близькому Сході та загроз для судноплавства в Ормузькій протоці. За 30 днів термін дозволу сплив, тому 12 квітня санкції повернулись у дію. Однак медіа писали, що низка азійських країн, зокрема Індія та Філіппіни, закликали Вашингтон продовжити дію послаблень. У підсумку було ухвалено рішення продовжити дію винятку ще на 30 днів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що тимчасове послаблення американських санкцій проти російської нафти може принести Росії близько 10 млрд доларів, які Москва потенційно використає для продовження війни.